Речь идет о 19-этажном здании на улице Каховка в Юго-Западном административном округе столицы.

Один из жилых домов, построенных в Москве в рамках программы реновации, накренился и стал напоминать Пизанскую башню.

На опубликованные в Telegram снимки обратил внимание портал «Москвич».

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Речь идет о 19-этажном здании на улице Каховка в Юго-Западном административном округе столицы.

На фото видно, что жилой дом значительно накренился в сторону.

«Со стороны посмотреть - смешно, а вот жить в этой башне как-то, наверное, не очень», - говорится в тексте.

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Автор: Денис Прядко