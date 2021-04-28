На фото видно, что жилой дом значительно накренился в сторону / фото Telegram-канал "Снос пятиэтажек"
Один из жилых домов, построенных в Москве в рамках программы реновации, накренился и стал напоминать Пизанскую башню.
На опубликованные в Telegram снимки обратил внимание портал «Москвич».
Читайте такжеЮбилей: "мост глупости" в Питере остановил свою двухсотую жертву (фото)
Речь идет о 19-этажном здании на улице Каховка в Юго-Западном административном округе столицы.
На фото видно, что жилой дом значительно накренился в сторону.
«Со стороны посмотреть - смешно, а вот жить в этой башне как-то, наверное, не очень», - говорится в тексте.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Эпическое видео: в России ремонтники "уронили" водонапорную башню на свой УАЗ
- Россияне выбрасывают мусор прямо из окон общежития: шокирующее видео
- "Засосало под плиту": россиянин утонул в яме с грязью (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram