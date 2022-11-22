В войско призвали человека с одним рабочим глазом.

В армию РФ набирают солдат с серьезными физическими изъянами. У одного мужчины был нерабочий глаз, и его призвали в оккупационное войско. На фронте воспалился второй, и теперь он останется слепым.

Об этом стало известно из перехвата, который опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. В разговоре родственница оккупанта заявила: "У меня в Донецке есть российская ВВК (военно-врачебная комиссия). Ну надо… надо пацана комиссовать по состоянию здоровья. Наши признали годным и вернули его обратно, понял? У него один глаз и один не рабочий. Ну послушай, и он там воспалился тот глаз. Его сюда прислали, тут его полечили. Ну человек слепой тупо останется, понял?"

Казусы с призывом в российскую армию

В конце сентября, когда в РФ началась "частичная мобилизация", повестку прислали мертвому мужчине. Об этом рассказала россиянка Наталья Семенова, брат которой погиб два года назад. Именно к нему пришли из военкомата.

"Правоохранители" из так называемой "ДНР" прибыли домой к школьнику Никите и потребовали явиться в пункт призыва. Парня мобилизовали в армию под угрозами уголовной ответственности. А документы об окончании школы он получил, будучи на фронте.

На прошлой неделе в РФ провели показательное задержание двух мобилизованных, которые отказались ехать воевать в Украину. Солдат жестко задержал конвой, хотя они не оказывали никакого сопротивления.

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