Разумеется, это лишь при условии, что оккупационную армию не удастся выгнать с украинской земли.

Если Россия сохранит контроль над оккупированными территориями Украины, они полностью обезлюдеют уже через несколько десятилетий. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

Он отметил, что оккупированные территории Украины уже переживают острейший демографический кризис: население уменьшилось в несколько раз, рождаемость обвалилась, а смертность растет. Последнее подтверждается в частности действиями оккупационных "администраций", которые хотят развивать крематории и хранить прах в урнах, чтобы тратить меньше места на кладбищах.

По словам Лисянского, коллаборанты уже подсчитали, что под властью российских "освободителей" население оккупированных частей Луганской и Донецкой областей полностью исчезнет через 70 лет, если темпы его сокращения останутся, как сейчас.

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"Но оккупанты часто любят преуменьшать проблему. Поэтому, я думаю, если учитывать правдивые цифры, то населения не будет уже через 30 – 40 лет", – подчеркнул эксперт.

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, РФ намерена отобрать более 50 тысяч квартир украинцев на оккупированных территориях. По намерениям оккупантов, они сначала отберут жилье тех украинцев, которые выехали из Донецкой и Луганской областей еще 10 лет назад.

Также мы рассказывали, что Крым стал шаблоном для подавления украинцев на оккупированных территориях. Целью России сейчас является полное уничтожение всего украинского и превращение оккупированных территорий в типичную российскую провинцию.

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