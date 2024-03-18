Целью России сейчас является полное уничтожение всего украинского и превращение оккупированных территорий в типичную российскую провинцию.

Оккупированный с 2014-го года Крым стал шаблоном для России в ее методах подавления и покорения украинского населения на свежезахваченных территориях украинского юга и Донбасса. Об этом пишет CNN в статье, посвященной ситуации на полуострове.

"Есть аресты, обыски, пытки и репрессии. Как только ты пытаешься публично выразить свое несогласие... или как-то вовлечен [в протестное движение], ты становишься мишенью. Это неизбежно", - рассказывает крымская правозащитница Лютфие Зудиева, к которой российские силовики наведывались неоднократно.

CNN отмечает, что безосновательные аресты и большие рейды с массовыми задержаниями и обысками в крымскотатарских общинах стали распространенной практикой на полуострове. А после начала полномасштабного вторжения на континентальную часть Украины, как говорят крымские правозащитники, ситуация ухудшилась еще больше.

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"Они хватают людей, когда им это удобно, и добавляют обвинения, которые бы дали понять обществу, что это террористы. Под эгидой борьбы с терроризмом могут арестовать одновременно религиозного деятеля, общественного журналиста, людей, которые обсуждали что-то нелояльное к власти, каких-то других недовольных", - рассказал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Эту новую реальность Россия пытается сделать постоянной и необратимой, считают в ООН.

"Мы видели систематические усилия, по сути, стереть украинскую идентичность, стереть и подавить все украинское. Это также предусматривает подавление татарской национальной идентичности", - сказал Кшиштоф Яновский из Мониторинговой миссии ООН в Украине.

Важной частью этого процесса является принудительная паспортизация. Без российского паспорта люди не могут получить никаких социальных услуг: здравоохранения, пенсии и тому подобное.

"Сейчас наибольшее беспокойство вызывает то, что Крым является шаблоном для других четырех украинских регионов, которые сейчас полностью или частично оккупированы Россией", - пишет CNN, отмечая, что, по данным МВД России, 90% жителей оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей теперь тоже имеют российские паспорта.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Как писал УНИАН, в эти выходные Россия провела фейковые выборы президента. Голосование проходило в том числе и на оккупированных территориях Украины. Российский Центризбирком сообщил о неправдоподобно высокой явке и заоблачном уровне поддержки Путина на украинских территориях.

Также мы рассказывали, что Москва готовится к депортации украинцев на оккупированных территориях. По информации разведки, украинцы, которые отказались брать российский паспорт на оккупированных территориях, могу быть депортированы с 1 июля.

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