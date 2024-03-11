По информации разведки, украинцы, которые отказались брать российский паспорт на оккупированных территориях, могу быть депортированы с 1 июля.

Россия может начать депортацию украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях и отказываются брать российский паспорта.

"В апреле 2023 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители временно неподконтрольных территорий, которые откажутся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года", - говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.

После этой даты российские власти могут начать депортацию или задержание украинцев, которые отказались от паспортов. Со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел РФ, разведка отмечает, что на оккупированных территориях российские паспорта взяли около 2,8 млн украинцев.

Видео дня

"Россия предоставляет доступ к медицинским, социальным и другим услугам только тем людям, которые имеют этот паспорт", - пишет разведка, объясняя, почему украинцы соглашаются брать российские паспорта.

Кроме того, напомнили слова бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, где он заявил, что людей без паспортов РФ могут отселить в отдаленные районы России. Другой указ от 26 февраля 2024 года определяет, что оккупированные территории якобы становятся частью российского южного военного округа.

"Кремль стремится сделать интеграцию оккупированных территорий в состав Российской Федерации необратимой", - говорится в обзоре.

Украинцы в оккупации - последние новости

Россияне на временно оккупированных территориях все чаще шантажируют украинских родителей тем, что заберут у них детей, депортируют в Россию и отдадут на усыновление. Россияне требуют от людей выполнять их указания, в частности получать российские паспорта и голосовать на так называемых "выборах",

Вас также могут заинтересовать новости: