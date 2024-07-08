По намерениям оккупантов, они сначала отберут жилье тех украинцев, которые выехали из Донецкой и Луганской областей еще 10 лет назад.

Более 50 тыс. квартир и частных домов на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской области попали в списки "ничейных".

Это жилье конфискуют, если владельцы не оформят российские документы. Но юристы предостерегают людей не возвращаться в оккупированные населенные пункты из-за опасности, пишет "Донбас.Реалии".

На самом деле количество квартир и частных домов, которые незаконно присваивают россияне на украинских территориях значительно выше, поскольку названные объемы касаются только публично признанных оккупационными властями намерений.

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Издание отметило, что подконтрольные России боевики отбирают жилье у дончан и луганчан еще с начала войны, называя его "ничейным", а с 2019-го ввели для этого термин - "бесхозное жилье". После полномасштабного вторжения оккупанты принимают новые "нормативные документы", которые упрощают конфискацию домов и квартир украинцев.

По намерениям оккупантов, они сначала отберут жилье тех украинцев, которые выехали из областей еще 10 лет назад. Но, как оказалось, рискуют потерять собственность и те, кто продолжил жить в оккупации.

Жители оккупированных городов, таких как Мариуполь, Мелитополь и Энергодар, сообщают, что из России переезжают целыми семьями в полностью меблированные квартиры украинцев. При этом россиян не отпугивают, например, перебои с водоснабжением в квартирах оккупированного Донецка, потому что они "жили в еще худших условиях в российской провинции".

Но украинские юристы не советуют ехать на оккупированные земли спасать свое имущество. Они отметили, что этот путь является "очень длинным и опасным". Зато рекомендуют поддерживать связь с соседями, родственниками или знакомыми на оккупированных территориях, просить, чтобы регулярно наведывались в жилье, которое пустует.

Стоит проверять на сайтах оккупационных администраций списки "бесхозного" жилья, собирать в электронном виде всю информацию, начиная с даты, когда появилось объявление, чтобы со временем иметь возможность вернуть свое имущество через суд.

Ситуация на оккупированных территориях

Оккупанты продолжают зверствовать на временно оккупированной части Херсонской области. Они начали "приватизировать" жилье украинцев, которое считают ничейным.

"В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, которые выехали на подконтрольную территорию Украины или погибли в результате боевых действий", - сообщали в Генштабе ВСУ.

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