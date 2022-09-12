Дмитрий Песков отметил, что Путин с Кадыровым довольно часто общаются по различным вопросам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует общаться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он хотел пообщаться с руководством страны по поводу ситуации в Украине.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин с Кадыровым довольно часто общаются по различным вопросам.

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"Пока в графике президента какого-то общения нет", - заявил Песков.

Стоит отметить, что Кадыров остался недоволен побегом российских оккупантов с фронта в Украине. В связи с этим он заявил о возвращении подразделений Чечни во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым на войну против Украины.

Война в Украине - что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ, объявленное в конце августа. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники освободили от российских оккупантов почти 6 тысяч квадратных километров территории нашей страны.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. Стало известно о взятии под контроль Балаклеи, Изюма и Купянска.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

12 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Также фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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