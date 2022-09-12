Ранее в Генштабе заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка и сохраняется высокий риск минной опасности.

Украинские защитники освободили от российских оккупантов почти 6 тысяч квадратных километров территории нашей страны.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Почти 6 тыс. кв. км", - написала она.

Видео дня

Для сравнения отметим, что площадь Черновицкой области составляет 8097 км².

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что всего с начала месяца ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

На юге украинские военные в течение последних двух недель продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, освобождены площади почти 500 кв. км. В частности, населенные пункты на Херсонщине - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, сухой пруд и Миролюбовка - уже освобождены.

Сегодня, 12 сентября, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Также фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: