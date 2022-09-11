Защитники освободили значительную часть Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов.

Украинские защитники освободили уже около 40 населенных пунктов Харьковской области, которые были под российской оккупацией.

Об этом в интервью изданию "Думка" рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Журналисты отмечают, что разговор записывали в канун 200-х суток противостояния русскому нашествию.

По данным Синегубова, можно уже говорить об освобождении "значительной части" наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов.

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"Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района", – сказал он.

Эти населенные пункты определяются уже десятками, добавил Синегубов.

"На сегодняшний момент мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их значительно больше, мы просто эту цифру провозглашать не можем, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных Сил, которая сейчас идет", – ответил глава ОВА.

При этом российские войска постоянно пытаются атаковать и прорвать позиции ВСУ на севере и северо-восточном направлении из всех видов вооружения: "Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям".

"Учитывая военную обстановку и то положение на фронте, которое я сейчас озвучил, враг не перестает, к сожалению, фактически терроризировать местное население, наносить удары по городу Харькову", – подытожил Синєгубов.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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