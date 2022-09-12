Фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

На освобожденных территориях Украины продолжается зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также, как отмечается, фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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"Представители военных администраций, совместно с Силами обороны, делают все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, которая является следствием постоянных обстрелов, ракетных и авиационных ударов противника, отсутствия электроэнергии, продуктов питания и лекарств во время предыдущей деятельности на ранее захваченных территориях российских оккупантов. Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба.

За минувшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль. На отдельных участках фронта защитники Украины вышли до границы с Россией.

Также военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений, на территорию Украины.

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