Глава Чечни грозился "дойти" до Одессы и критиковал российских военных, но на самом деле он просто пытается себя обезопасить, считает эксперт.

Российский публицист Андрей Пионтковский объяснил странные заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал ситуацию на Харьковщине "интересной" и пригрозил дойти до Одессы. На самом деле он чувствует, что в РФ начался распад, потому пытается себя обезопасить, считает эксперт.

Таким мнением Пионтковский поделился в интервью проекту "Гроші".

Выходки Кадырова неслучайны, отметил эксперт. Глава Чечни понимает, что после провала РФ в войне против Украины первым пострадает кровавый диктатор. А следом за ним придет час расплаты и для Кадырова. ФСБ РФ пыталось "подставить" главу Чечни убийством оппозиционера Бориса Немцова, а сам же Путин с трудом смог решить те проблемы. После этого диктатор перестал доверять ФСБ, отметил Пионтковский, потому он создал себе "свою личную опору" - Росгвардию.

"Кадыров знает, что в случае ухода Путина его просто убьют силовики российские. Он понимает, к чему ведет война, что Путин потеряет власть. И это будет выгодно силовикам, на кого-то сбросить неудачи. И они сразу же расправятся с Кадыровым", - считает публицист.

Многие эксперты, отметил Пионтковский, давно говорили о неизбежных последствиях поражения для России. Все эти последствия приведут к распаду страны-агрессора.

"Он (распад РФ - УНИАН) начался с Кадырова. С серии его противоречивых заявлений", - отметил Пионтковский.

Своими заявлениями Кадыров показывает "неповиновение власти" и старается доказать, что он якобы "сам по себе". По словам публициста, так глава Чечни хочет показать, что он будет сражаться и "прикроет" себя "кадыровцами".

"Распад России начался с самого слабого звена - с Чечни, которая де-факто не являлась уже лет 15 членом Российской Федерации. И это важный показатель для Москвы", - добавил эксперт.

Также он пояснил, что значат заявления Кадырова о том, что у него есть 10 тысяч боевиков, которых он может отправить на войну. На самом же деле, считает Пионтковский, так он хочет сказать, что будет защищаться и прятаться в Чечне, прикрываясь теми самыми боевиками. Кадыров просто показывает Москве свою силу, якобы он с Путиным обо всем договорился, и что если диктатора не будет, то он будет "сам по себе", резюмировал публицист.

Как уже сообщал УНИАН, ранее Кадыров заявил, что если в тактику военных РФ не внесут изменения, он выйдет на руководство Минобороны страны-агрессора.

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