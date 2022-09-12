Российский публицист Андрей Пионтковский объяснил странные заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал ситуацию на Харьковщине "интересной" и пригрозил дойти до Одессы. На самом деле он чувствует, что в РФ начался распад, потому пытается себя обезопасить, считает эксперт.
Таким мнением Пионтковский поделился в интервью проекту "Гроші".
Выходки Кадырова неслучайны, отметил эксперт. Глава Чечни понимает, что после провала РФ в войне против Украины первым пострадает кровавый диктатор. А следом за ним придет час расплаты и для Кадырова. ФСБ РФ пыталось "подставить" главу Чечни убийством оппозиционера Бориса Немцова, а сам же Путин с трудом смог решить те проблемы. После этого диктатор перестал доверять ФСБ, отметил Пионтковский, потому он создал себе "свою личную опору" - Росгвардию.
"Кадыров знает, что в случае ухода Путина его просто убьют силовики российские. Он понимает, к чему ведет война, что Путин потеряет власть. И это будет выгодно силовикам, на кого-то сбросить неудачи. И они сразу же расправятся с Кадыровым", - считает публицист.
Многие эксперты, отметил Пионтковский, давно говорили о неизбежных последствиях поражения для России. Все эти последствия приведут к распаду страны-агрессора.
"Он (распад РФ - УНИАН) начался с Кадырова. С серии его противоречивых заявлений", - отметил Пионтковский.
Своими заявлениями Кадыров показывает "неповиновение власти" и старается доказать, что он якобы "сам по себе". По словам публициста, так глава Чечни хочет показать, что он будет сражаться и "прикроет" себя "кадыровцами".
"Распад России начался с самого слабого звена - с Чечни, которая де-факто не являлась уже лет 15 членом Российской Федерации. И это важный показатель для Москвы", - добавил эксперт.
Также он пояснил, что значат заявления Кадырова о том, что у него есть 10 тысяч боевиков, которых он может отправить на войну. На самом же деле, считает Пионтковский, так он хочет сказать, что будет защищаться и прятаться в Чечне, прикрываясь теми самыми боевиками. Кадыров просто показывает Москве свою силу, якобы он с Путиным обо всем договорился, и что если диктатора не будет, то он будет "сам по себе", резюмировал публицист.
Как уже сообщал УНИАН, ранее Кадыров заявил, что если в тактику военных РФ не внесут изменения, он выйдет на руководство Минобороны страны-агрессора.