Политик отметила, что США и Европе нужно больше и быстрее передавать Украине вооружение.

Украина, к сожалению, позже, чем могла бы, освободит все свои территории. Российский карточный домик начнет схлопываться внутрь. Построенная на лжи империя не выдержит такого поражения, она все равно развалится.

Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова в интервью УНИАН отметила, что Европе и США пора подумать о том, что промедление с поставками оружия Украине, которое мы до сих пор наблюдаем, не решает проблему.

"Если они начнут думать о том, как заняться внешним управлением, контролировать подобный распад, что делать с этой дезинтеграцией и как можно больше и быстрее дать вооружения Украине… в таком случае та гангрена, которая ожидается, наверное, пройдет для Европы с меньшими рисками. Поэтому я призываю всегда только к одному – вооружить Украину лучше и быстрее", - отметила Максакова.

По ее словам, сейчас в основном США пытаются как-то "пипеточно помогать Украине".

"Я уже много раз говорила о том, что Украине нужен "ленд-лиз", что его нужно наконец полным ходом оживить, чтобы он заработал. Потому что он вообще-то еще ни дня не работал. Я регистрировала петицию по поводу этого: "Stop genocide and unblock Lend-Lease" на платформе Change.org. Я считаю, что ленд-лиз – это оптимальный вариант. Это уже созданная техника, которая находится в консервации – в пустыне Невады, Аризоны. Квадратные километры этой техники стоят. И эта техника решила бы этот вопрос раз и навсегда. Тем более, что она готовилась, когда Советский Союз представлял собой угрозу, когда США и НАТО как раз-таки для военного превосходства делали это все. Все это уже оплачено предыдущими поколениями американцев, и сейчас это бы не потребовало дополнительных затрат, кроме транспортировки, а иногда транспортировка сопоставима с консервацией. По сути вообще бы не повлекло даже затрат в целом. Но, к сожалению, эта программа не работает", - говорит экс-депутат.

Переворот в России: что известно

Неизбежность развала Российской Федерации пророчат многие. В частности, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что РФ трещит по швам, так как не способна со своими людьми нормально разговаривать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в середине сентября говорил, что распад России начался 24 февраля - в день полномасштабного вторжения в Украину, когда оккупанты не смогли быстро захватить наше государство.

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