При этом скандальный политик заявил, что улица в честь Дугиной должна появиться в Киеве.

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий отметился нацистским лозунгом на похоронах дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи.

Об этом сообщает "Медуза".

Комментируя гибель Дугиной Слуцкий заявил, что ее якобы "убили за откровенность". Депутат уверен, что ее именем будут называть детей, улицы, знаковые места". Более того, Слуцкий размечтался, что и в Киеве появится улица в честь пропагандистки.

Помимо громких заявлений Слуцкий отметился нацистским лозунгом.

"Мы имеем право на разные позиции, но в основном мы должны быть едиными как никогда раньше в нашей общей новейшей истории. Одна страна! Один президент! И одна победа!",- заявил Слуцкий.

"Один народ, один рейх, один фюрер" (по-немецки - "Ein Volk, ein Reich, ein Führer") иногда переводится как "Один народ, одна империя, один вождь" - известный лозунг нацистской Германии, отражающий поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую "народную общность".

Как сообщал УНИАН, ранее спецслужбы России объявили о раскрытии убийства Дугиной. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы.

По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства - 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. Более того, она якобы проходила службу в составе украинского батальона "Азов".

По мнению советника председателя ОП Михаила Подоляка, подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала РФ. В частности, в стране начинают битву различные политические группировки.

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