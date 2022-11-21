Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова: Европе и США пора подумать, как контролировать неизбежный распад России

Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова в интервью УНИАН рассказала, чего боится и почему молчит кремлевский диктатор Владимир Путин, кого она видит его преемником, как Москва использует российских артистов, а также о том, что должны делать Европа и США для ускорения победы Украины в войне.

Давайте начнем с массовых обстрелов Украины. Получается, сбылись прогнозы. Путин мстит за свое неучастие в G20?

Такой, как выразилась когда-то Валерия Новодворская, параноик с бредом величия, не только мстит всему здоровому нормальному человечеству, но и страшно опасается за свою жизнь. Я думаю, что тот ФСОшник, который носит за ним чемодан с фекалиями, наверное, лучший свидетель его панических страхов. И сколько бы не говорили о каких-то его возможных диагнозах, очевидно, что он очень беспокоится о своем здоровье. Уж не знаю, сколько этот маньяк намерен, с его точки зрения, топтаться по Земле, но я думаю, что он не рискнул на этот вояж из-за двух опасений.

С одной стороны, он изрядно надоел цивилизованному миру. И даже тем странам, которые какое-то время пытались найти с ним диалог или своеобразное партнерство. Но, как видно этот КГБшник, а их бывших не бывает, они остаются с перепрошитыми мозгами, он не может в отношении кого бы то ни было придерживаться собственных слов и сохранять порядочность, об этом вообще не может быть речи. Наверное, он понимает, что он всем уже изрядно надоел, что он докучает и досаждает миру своим присутствием.

Паранойя Путина подталкивает его к выводам, которые он может "потрогать", "пощупать". Он же по себе судит. Например, случай в Солсбери с теми двумя, которые "любовались шпилями". Если бы он действовал сам, то давно бы уже кого-нибудь подправил, правильно? Но если даже не так, то еще есть второй вариант – непосредственный арест. Это же тоже нельзя исключать. Тем более, что по срокам проведения саммит G20 совпадал с оглашением вердикта по сбитому Малазийскому боингу в Гааге. Может быть, он считал для себя вероятность такого ареста не исключенной.

Поэтому я думаю, что он решил для себя неприемлемым подобную поездку. Однако, все же отправил своего министра иностранных дел. И этот грустный конь Сергей Риббентропович мог бы тоже опасаться за себя, потому что история знает такой пример. Тарик Азиз – министр иностранных дел иракского диктатора Хуссейна. Поскольку он обслуживал преступный режим и оправдывал массовые убийства людей, в итоге сам был приговорен к смертной казни. Поэтому грустная лошадь тоже, наверное, нервничал до такой степени, что добралась до балийского госпиталя.

Убеждая весь мир, что в балийскую больницу он не попал, эта грустная лошадь вляпалась в другой скандал. Носитель русских скреп и борец со всем западным снялся на видео во всем западном: iPhone, часы от Apple, футболка с принтом художника Баския, который умер от передозировки и прожил свою жизнь в направлении, диаметрально противоположном тому, которое диктуют российские скрепы. О чем думал, если вообще думал, глава МИД, показывая всему миру, как он против Запада, весь в западном?

Он совершенно ни к месту так оголился. Не Таиланд, а пуританская исламская Индонезия. Это ему ни Паттайя, ни Бангкок, где бы он мог щеголять в своих укороченных шортах и в наркоманской футболке. Может быть, там он мог более уместно всунуть свои копыта в захаровские туфли на шпильках и демонстрировать всему миру свою пожилую стать. На меня, конечно, произвели впечатления копыта и, безусловно, мощное колено. Но как бы он им не угрожал всем миру, я думаю, что на самом-то деле демонстрировать Западу вот такого рода сигналы бесполезно. Запад прекрасно знает, что последние годы дочь его жила вовсе не в Богом хранимой матушке-России, а в столице мировых искушений Нью-Йорке, где у них прекрасная недвижимость. И что зять его Виноградов не без помощи Сергея Риббентроповича завладел сетью "Магнит" и, судя по некоторым сообщениям прессы, имеет израильское гражданство. То есть совсем не скрепной России. Вернее, не только ее.

У меня такое впечатление, что у русских скреп есть излучатель с радиусом действия. И они вот пытаются перебраться в те страны, где этот излучатель не работает так активно. Поэтому возникает вопрос, насколько они сами пронизаны этой идеологией, или они кормят ею обывателя на Западе? Я думаю, что участники саммита G20 уже все поняли про эту усталую лошадь. И я думаю, что ему вряд ли удастся, фыркая и нервно отбивая чечетку копытом, кого-то отвлечь от на самом деле происходящих событий.

Что касается его самого, то он напоминает зазнавшегося светского льва, несмотря на то, что лошади трудно им притворяться. Пытается изобразить из себя льва с гривой, с коньяком, дорогими сигарами. И это лощенный министр, а вовсе не монах-отшельник. Это было бы более уместно с точки зрения идеологии, которая вполне конкурирует с идеологией ИГИЛ или Талибана. Но тем не менее он, потягивая дорогой коньяк на вилле Дерипаски, демонстрирует или биполярное расстройство, или когнитивный диссонанс.

Не стоит уходить в глубь веков в поисках подобного лицемерия. Был такой самопровозглашенный бывший император Центральноафриканской республики Бокасса. Он был известным людоедом, но ездил по всему миру, демонстрировал светскость, потуги на манеры, встречался с иностранными лидерами.

Целовался с Брежневым.

При всем его лоске и даже иностранных аксессуарах, я думаю, что по спине его собеседников даже на высших уровнях пробегал легкий холодок. Наверное, в его взгляде они видели пристальное внимание расчленителя, который согласно своим гурманским предпочтениям размечает их органы в разные баночки, найденные в дальнейшем в его рефрижераторе.

РОССИЯ – ЭТО КОМНАТА СМЕХА, СОВМЕЩЕННАЯ С КОМНАТОЙ УЖАСА

Я думаю, что Россию сегодня ни в коем случае не стоит воспринимать, как нормальное государство. Это комната смеха, совмещенная с комнатой ужаса. Все вот эти министерства в своих смыслах перекручены. Допустим, называть МИД министерством иностранных дел – это себя не уважать. Скорее, это госнаркоконтроль или госнаркопоставка. Заметьте, после того скандала с 400 килограммов кокаина в аргентинском посольстве… отследили, куда, что и как. И ниточки потянулись в Берлин в их представительство, а оттуда непосредственно на Смоленскую площадь в Москву, в здание этого МИДа. И что? Кто-то был уволен? Хоть один дипломат лишился своего дипломатического статуса? Соответственно, режим пронизан этим всем.

По поводу наркотического скандала вспомнилось, что многие эксперты и обозреватели говорят о том, что еще с советских времен российская дипломатия зарабатывала валюту как челноки наркотиков по всему миру, используя дипломатический паспорт и неприкосновенность.

Хорошо вы отметили, что всех своих деток они прячут в "загнивающей" Европе, которую ненавидят. Буквально сегодня мне встретился очередной вой "на болотах", как какой-то из актеришек или певец жаловался на то, что его дочери тяжело жить в Финляндии из-за русофобии.

Конечно, сходить с ума российским актерам не впервой, они к этому привыкли. Но в последнее время российские недозвезды активизировались, будто по заказу выполняют какой-то сценарий. Активизировался ненормальный Басков. На передаче у Корчевникова он лил слезы по жирным щекам, рассказывая, что российские солдаты бьются за то, чтобы он мог ходить спокойно в рестораны. Киркоров в Казахстане избивал своих поклонников, перед этим вообще выступая в каких-то безумных лосинах. Естественно, это все подхватывается желтой прессой, это все мусолится. Украинка Лолита начинает рассказывать о том, как она любила продюсера Зеленского. Явно методичка Кремля отрабатывается.

Закономерность понятна: они все карманные актеры Кремля, правильно? И все они начали сходить с ума в одно и то же время после небывалых успехов Вооруженных сил Украины на юге. Может быть такое, что Кремль просто выпустил своих карманных актеров нести вот этот бред, чтобы отвлекать свой народ от своих поражений?

Давайте обо всех по порядку. Вы начали с Баскова. Этот человек в прошлом был довольно искрометен, и даже можно было про него сказать, что он талантлив. Теперь он стал заложником собственной политической неряшливости. Одна его легкомысленная оплошность – первое подписание заявления в поддержку агрессии России против Украины повлекла за собой все остальное.

В эфире Корчевникова действительно все наблюдали эти слезы Баскова, но ведь на самом деле они совсем о другом. Вовсе не о том, о чем там натужно рассуждал в эфире Николай. Он оплакивал свои утраченные возможности, свою беспечную в прошлом жизнь, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары. Он себя чувствовал таким баловнем судьбы. Теперь всей этой беспечности пришел конец. Безусловно, он бы мечтал сегодня быть хотя бы политически нейтральным. Скорее всего, Басков сегодня понимает, что одним своим только появлением он оправдывает все эти зверства и разделяет ответственность. Я понимаю так, что у него глубинные психологические проблемы, возможно, они повлекли гормональный сбой.

Я Колю знала как довольно лучезарного человека. От него просто не осталось и следа. Сейчас он выглядит просто нездорово. И если даже говорить о том, что из него лепили такого вот Кобзона, то Кобзона из Коли не вышло, но и Баскова в себе он тоже потерял. Думаю, что он понимает перспективу этого всего, что все будет только ухудшаться. Как его положение, так и его физическое самочувствие будет отплачивать ему за его чудовищную и для меня даже несколько неожиданную его позицию. Мы обсуждали, что его подбили на легкие деньги, предложив разместить очередной какой-то пост в Instagram. И тот, не проверяя, сделал это, а дальше – все. Он не из тех, кто в состоянии в открытую пойти против уже наделанных ошибок. И вот спустя девять месяцев его не узнать.

Что касается Корчевникова, он ради карьеры просто топит свою ориентацию в дремучем православии. Он по капельке пытается выдавить из себя какие-то скрепы. Это все выглядит заискивающе-неискренне. И, наверное, этот тот самый случай, когда можно вспомнить старую поговорку про крест и ширинку. Насколько совместимо в одном человеке может быть скрепная риторика и его истинная суть.

Что касается Лолиты, то она, безусловно любит не Россию, а деньги и алкоголь. Поэтому там, где она увидит деньги и алкоголь, зрителя ждет любовь Лолиты и демонстрация всех ее прелестей совершенно беззастенчиво.

Ну, и Филипп Киркоров, который еще как-то упирался и не сразу начал демонстрировать свою сервильность режиму, скатился в это. Первое время он сопротивлялся. И тут, наверное, совпало два явления. С одной стороны, ему постоянно припоминают необходимость более явно выражать свою позицию, и он нервничает. А с другой стороны, в литературе достаточно подробно описаны случаи климакса и особенности этого состояния. Если в прежнем своем половозрелом и активном виде он уже демонстрировал раздражительность, грубость, рукоприкладство, розовые кофточки и даже побои некоторых журналистов, то теперь уже приходится наблюдать это не раз в год, как раньше, а каждый день.

Насколько я знаю, недавно в Арабских Эмиратах Киркорова не пустили в бутик Prado в Dubai Mall. Может быть, он уже так поизносился, что у него закончилась верхняя одежда и ему теперь приходится выступать в таком нелепом виде, в нижней одежде, то есть в одних трусах. В связи с этим я ему могу дать такой оригинальный совет: если он попросит свою модистку ему пошить из трусов наряд (тем более, что они у него наверняка все брендовые), то это, наверное, затмит мясное платье Леди Гаги.

И вы правы в том, что администрация Кремля диктатора Путина сегодня использует всех артистов. Она хочет стереть кровь со своего стола, используя именно их в качестве тряпки.

Идущие в ногу с Кремлям, оправдывающие зверства должны в первую очередь думать о том, на какой свалке истории они, как тряпки, окажутся после того, как закончится финальный акт этого омерзительного спектакля.

МОЛЧАНИЕ ПУТИНА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПОЛНОМ МОРАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ

Пока они отрабатывают обеление Путина, такое ощущение что сам Путин не парится по поводу освобождения ВСУ Херсона, единственного областного центра, который они смогли захватить после 24 февраля. Как вы думаете, куда и почему пропал Путин? Он же даже не потрудился записать какое-то видеообращение. Ну, Песков вышел, что-то промямлил по принципу, что это было решение Шойгу. В это время Зеленский едет в Херсон, на третий день после освобождения. Там еще опасно, это важно понимать. И он едет, не боится. Руснявые паблики и те пишут о том, "боже, какой крутой мужик оказался Зеленский". Где Путин, почему он молчит? Тот, кто до этого называл украинскую власть "шайкой наркоманов и преступников". Сейчас он уже говорит: "Мы готовы к переговорам с нашими украинскими партнерами". Вот просто хочется спросить: Путин, что с лицом? Что изменилось?

У меня искренние переживание и волнение вызвали эти кадры, слезы наворачивались от сочетания всего, что Херсон освобожден, как люди радовались, ликовали, как из каждого окна звучало: "Слава Украине! Слава ВСУ!", и как президент Украины Зеленский приехал туда спустя пару днем после освобождения, и даже слышны были еще какие-то взрывы вдалеке. Его отвага, его мужество, его героизм восхищают. Это не может не восхищать. Это разящий контраст.

Путин решил продолжать свою игру в молчанку. Это очень красноречиво. Его молчание свидетельствует о его полном моральном поражении. Путин привык вылезать только там, где ему приготовлены статисты, где все перепроверены. Каждое окно было бы забито, всем бы запретили приближаться и так далее. Когда эти кортежи приезжают, такое ощущение, что нейтронная бомба взорвана в Москве. Просто ни одного человека, ни одного припаркованного автомобиля. Этот абсурд мир наблюдает давно. И о том, чтобы совершать какие-либо вылазки из своего бункера, Путин даже и не думает. Это прогрессировало еще в момент обострения ковида. А теперь уже, видимо, носит хроническую, необратимую форму. С моей точки зрения, он будет и дальше играть в эту молчанку.

Путин промолчал по поводу острова Змеиный. Также он прикусил язык, когда флагман флота – крейсер "Москва" – превратился в объект для дайвинга. Потом он проглотил язык во время освобождения Харьковской области, тоже молчал. Изюм, Лиман… Сейчас он не только не прокомментировал, вообще онемел в связи с освобождением Херсона, но даже отменил свою любимейшую, ежегодную пресс-конференцию, где обыкновенно рассевшись, рассказывал всякие омерзительные вещи из выдуманной им, альтернативной истории. Ну, и никто, видимо, уже и не вспомнит о "бабушке с половыми признаками дедушки".

Печаль, тоска и безнадега – это теперь верные спутники жизни Путина. Теперь еще и молчание в тряпочку к ним присоединилось. В принципе, чем дальше он будет тянуть с выводом своей своры из Украины, тем более удручающим будет его положение.

Хочу сказать, что он совершил ошибку в 2014 году, совершенно напрасно советуясь с разнообразными старцами и шаманами, когда полез в Крым. Лучше бы он просто воспользовался Википедией. Но, как мы знаем, он не пользуется открытыми источниками информации. И меня, кстати сказать, не удивит, если ему когда-нибудь начнут готовить газету в единственном экземпляре на подобие того, как готовили португальскому диктатору Салазару. Там бы он и не узнал о свершившемся государственном перевороте, ни о многих других важных событиях, например, как высадка американцев на Луну.

Если бы Путин воспользовался Википедией, то, конечно бы, он понял, что Крым – это роковая земля как для Российской империи, так и для Советского Союза. Распад СССР в какой-то степени начался в Фаросе. А для Николая І поражение в Крымской войне в 1853-56 годов стало таким ударом, что он приказал не лечить его от воспаления легких, фактически спровоцировав самоубийство.

Путин не даром никогда не останавливается в Крыму. Если и проводит время в том районе, то хотя бы подальше от Крыма. У него есть резиденция – Бочаров Ручей. Но недалеко от него находится Пицунда. Там когда-то отдыхал Хрущев. А в это самое время исполняющий его обязанности Брежнев уже обсуждал возможность физического устранения Хрущева. Насколько я понимаю, есть воспоминания первого секретаря ЦК КП Украины Шелеста. Он говорил о том, что главе КГБ СССР Семичастному предлагалось рассмотреть разнообразные формы физического устранения Хрущева. Потом их все-таки отмели. Как говорил член политбюро Подгорный, что действительно такая встреча и обсуждения были, но такие варианты расправы над Хрещевым отбросили.

Если внимательно изучить сегодняшнее окружение Путина, мне не кажется, что там находятся подобные гуманисты. Я почему-то думаю, что для таких циничных прагматиков подход под названием "простое решение" в отношении виновника всех их сегодняшних проблем – Путина – был бы выходом из неприглядного сложившегося положения. Поэтому, как знать.

Мы говорим о том, что Путин боится разъезжать по миру, но так ли он в безопасности даже в собственном бункере? Неизвестно.

Посмотрим. Мы все с нетерпением ждем событий в этом бункере с начала полномасштабного вторжения.

Но вот вы говорите, что Путин "молчит в тряпочку", то другой персонаж, о котором я хочу поговорить, не молчит, хотя ему бы стоило. Я говорю о Рамзане Кадырове. Недавно он разродился новым роликом о "священной войне". И все обратили внимание, что он либо на грани летаргического сна, либо в состоянии наркотического опьянения. Кстати наркотическим опьянением можно описать и последние его действия, поведение. Пример: на украинском фронте в Мелитополе появилось достаточное количество "кадыровцев", бегают и пугают людей своим бородатым вождем. Понять, зачем усиливать Мелитополь "кадыровцами" или вообще кем-либо из российской армии, сложно. И украинские, и западные, да и российские эксперты в один голос говорят, что Запорожье долго не продержится под Россией, будет защищен ВСУ.

По заявлениям Кадырова. Сначала он выступает против побега россиян из Харьковской области, чуть ли не расстрела требует, но при этом поддерживает недавний побег из Херсонщины. Что с ним происходит? Можно уже говорить, что этот дон-дон посыпался окончательно?

Есть же такая версия, что его отец Ахмат Кадыров был ликвидирован спецслужбами. Я не знаю, придерживается ли сам он этой точки зрения, но допускаю, что он ее разделяет и, может быть, ощущает себя просто смертником на чеченском троне. Может быть, он опасается, что с ним расправятся так же, как когда-то с его отцом. В логике вот этого предположения это произойдет, как только Украина выиграет в последней битве за всю свою землю. Неизбежно начнутся резкие перетрубации. По большому счету, он ведь не этого хотел. Как бы он не пытался героически демонстрировать (не знаю, правда, на кого это действует, героизм помидорной грядки), как бы он якобы не хотел распространения чеченского этноса и его процветания, на самом деле, мне кажется, он всегда больше всего беспокоился о своей представительской деятельности. Ему нравится ездить в Дубай, Мекку, присутствовать на скачках, там его лошади. Он вкладывает в свою представительскую деятельность достаточно большие деньги. В принципе, по сравнению с другими регионами он добился большей независимости и от "Роснефти", и в целом от российских поползновений на нефтяной сектор в Чечне.

Что касается спецслужб, я думаю, они давно заподозрили Рамзана в неискренности, когда он рассказывает о своей преданности Путину. Если думать, что они считают, что он со всей шариатской искренностью при первом удобном случае сдаст вождя, то вполне можно предположить, что они уже превентивно готовят… Или, может быть, он даже узнавал уже, или ему доносили, что нечто подобное уже неоднократно готовилось. Я вполне могу это себе представить, я не могу утверждать. Но его непоследовательность как раз говорит о том, что он находится в непривычном для себя положении.

Думаю, Кадыров любил отца, и его смерть была для него большой травмой. Скорее всего, это накладывает отпечаток, и он всерьез опасается того, чем это все может закончиться. Конечно, он пытался демонстрировать свою самостоятельность или даже уникальность для этого людоедского режима. Более того, я даже слышала предсказания такого характера: не будет ли тут как с Лениным и Сталиным, что потом Кадыров чуть ли не возглавит всю Россию. И вот, судя по его видео, можно сказать, что он уже и сам в подобное абсолютно не верит.

Что мешает такому развитию сценария? Думаю, что два слагаемых. Одно – непосредственное решение руководства ФСБ. Мы не знаем состоявшееся ли оно, или оно пока еще витает в воздухе. Второе – возможность исполнения подобного решения на местах. Конечно, все это щекочет ему нервы.

Стоит бояться за свою жизнь и кармическому брату Кадырова – Лукашенко. Вас не удивило, как он недавно расплывался в любви к Зеленскому? Говорит: "Он мне практически как сын". А потом вообще даже предложил украинцам ехать лечиться в Беларусь. На кого эти заявления рассчитаны?

Он еще так цинично поздравил Украину с Днем независимости. А сейчас все же это известно. На кого это рассчитано, я не понимаю. То есть, мы знаем, что он отправляет в ОРДЛО технику из каких-то расконсервированных запасов, позволяет на своей территории тренировать этих "чмобиков". Есть постоянная угроза, что, возможно, российская группировка размещается в Беларуси с планом дальнейшего вторжения. С другой стороны Лукашенко пытается для Евросоюза сохранить статус транзитера мидий, устриц и алкоголя. Поэтому я не удивлюсь, если мы станем свидетелями такого драматического разрыва седалища Александра Григорьевича.

Можно вспомнить, как журналисты-расследователи находили у Лукашенко дворец в Китае. Считается, что там какие-то китайские компании ему помогли со строительством, если не проспонсировали. Потому что другого способа зайти на рынок, кроме как снабдить откатами этого бульбафюрера, не было.

Если Китай Лукашенко не покажется привлекательным или он поймет, что китайская позиция сильно меняется на наших глазах, то, возможно, его примут на Кубе. А там с его умением торговать собой, с его вот этой чрезвычайно гибкой и изворотливой позицией, я думаю, что он просто лишит работы всех местных проституток на пляже Гаваны.

А Коленька без батьки едва ли удержит власть в Беларуси, конечно. Не знаю, слышали ли вы такой слух или нет, но поговаривают, что Коленьку произвела на свет королева российского шпагата, балерина Волочкова. Я конечно, не знаю, стоит ли серьезно относиться к этому слуху. Возможно, это просто допущение в силу некоторого внешнего сходства Коленьки с балериной. Но Коленьке хочется посоветовать, чтобы если у него такая генетика, и моральный шпагат, который демонстрирует его папа, ему удастся лучше воплотить физически, то тогда, возможно, его и не ждет подобный разрыв седалища, который, как я прогнозирую, может произойти у его отца.

Оправдается ваш прогноз или нет, увидите уже скоро, потому что судьба Лукашенко, зависящая от России, оптом, может, решалась на саммите G20. Я говорю о встрече лидеров США и Китая. Ее многие хотят видеть, называют судьбоносной для Российской Федерации, мол, на ней будет решена судьба кремлевского режима и, возможно, даже лично Владимира Путина. Ряд экспертов говорит, что Китай может согласиться и на свержение диктатора. И в России уже даже всплывают различные имена, в том числе младшего Патрушева. Что это за человек? Знаете ли вы его? Есть ли у него какой-то вес?

Он достаточно неожиданно возник и стал делать стремительную карьеру. Тем более, что аграрный сектор – это всегда такое направление, которое пользуется большим успехом у избирателей. Но у него есть непростительный, досадный для такой карьеры дефект. Он запойный пьяница.

Когда мы говорим о Медведеве с его нынешним делирием, не знаю, как еще охарактеризовать его периодические утренние твиты, то все-таки какое-то время он демонстрировал совершенно другой уровень интеллекта. Безусловно, это было до 2011 года. После своего проигрыша он демонстрирует полный личностный распад. Но в него тогда поверило довольно много народа, он просто не выдержал, сломался. Но, несмотря на все это, учитывая, что о нем когда-то очень лестно отзывались студенты, наверное, Медведев не вызывает доверия у действующей российской верхушки. А вдруг он только изображает из себя такого, а на самом деле готовит вендетту с возвращением и освобождением из тюрем своих бывших наперсников.

То, что касается, младшего Патрушева, то тут сомнений никаких нет. Он действительно горько пьет. Это забавно, что именно тот, который должен был бы превращать колосья в хлеб, наверное, больше любит превращать их в качественную водку. И поэтому является для них уже теперь не вариантом. Если бы не это, думаю, это был бы самый вероятный вариант такого консенсуса.

Не знаю, стоит ли нам сегодня рассматривать все варианты, которые я предсказывала. Но я же не мольфар и не пифия. Это только так – умозрительно. Я периодически делаю такие прогнозы у себя на канале. Один из них был посвящен Кириенко. Было очень много просмотров, потому что там я очень подробно рассматривала, почему мне кажется, что Кириенко в этом смысле более подходящий.

Поделитесь с нашими зрителями. Почему вы считаете Кириенко наиболее вероятным кандидатом?

Его сегодняшний статус позволяет ему решать целый ряд проблем для нынешней верхушки. Он и сам ее частью является. Понимаете, это долгое повествование, которое я начинала с момента его восхождения, когда он был порекомендован Черномырдину Немцовым. Все очень долго выстраивалось этим, казалось бы, малопривлекательным Румпельштильцхеным. За свою карьеру он сослужил Путину целый ряд неоплатных услуг. И сейчас, когда он курирует оккупированные территории и параллельно договаривается с Ираном о поставках дронов и баллистических ракет, надо же держать в фокусе внимания то, что это он возглавлял "Росатом" весь тот период, когда они строили атомную электростанцию в Бушере. А лучше сказать – под видом этого строительства снабжали Иран технологиями. Об этом сообщала израильская разведка. Имеется в виду центрифуги. То есть с режимом у Ирана сложились близкие отношения благодаря посредничеству Кириенко.

Я рассматривала то, что аятолла тоже делает ставку на Кириенко. Еще неизвестно, к кому тяготеет вот этот изначально хаббардист. Для него, понятное дело, предавать – это естественный процесс. Но все же то, что Иран и аятолла делают ставку на Кириенко, заключается еще и в том, что если бы его ждал какой-то успех благодаря его результатам перед Путиным, то взамен он бы попросил для себя место премьера. Он уже занимал это место. Его прозвали "киндер сюрпризом", потому что во время его премьерства в 1998 году Россия пережила дефолт. Это был довольно страшный эпизод в жизни россиян, потому что он следовал за денежной реформой. Многие это уже просто не помнят, что накануне, 1 января 98-го года, на купюрах "зачеркнули" три нуля, и тысяча рублей стала равняться одному. Представьте, какая галопирующая инфляция этому предшествовала. Потом – денежная реформа, организованная Черномырдиным пирамида, на которой они все страшно нажились, и дефолт.

Кириенко тогда народ страшно невзлюбил, но это не помешало ему быть назначенным полпредом президента Путина.

Еще был период, когда он побыл главой партии "Союз правых сил", пролез в Госдуму и там руками своей однопартийки Хакамады как раз еще одну услугу Путину оказал – уговорил ее стать спойлершей выборов. Была такая вещь как порог явки. И если бы выборы не достигли определенного процента явки, выборы были бы признаны недействительными. В таком случае никто из заявленных кандидатов вместе с Путиным не могли бы выдвигаться еще. Этот был как раз тот момент, когда бы Россия могла раз и навсегда распрощаться с этим Путиным.

Потом Кириенко стал полпредом в Приволжском округе, куда входили 12 регионов, в том числе Казань. Но ему удобнее было руководить в в хорошо знакомом городе – Нижнем Новгороде, откуда он родом. И там он расчищал "поляну". Были еще такие достаточно известные и популярные губернаторы-"тяжеловесы" – Аяцков, Шаймиев. Сейчас уже, наверное, такие фамилии и не вспоминают. Вместе с этими лидерами Кириенко похоронил местное самоуправление и демократические силы как таковые. Туда пришла централизованная власть. ФСБ получила все рычаги правления.

Таким образом он всегда оказывал Путину неоплатные услуги. И теперь он, конечно же, предпочтительнее.

А Мишустин для них не столь проверенный. Сейчас он занимает позицию, которая в случае мягкого "транзита" становится основной. Он им не только чужд идеологически, но и не благонадежен с их точки зрения. Поэтому Кириенко был бы предпочтительнее на этой позиции.

Выстраивается непосредственная ось зла. И понятно, почему аятолла вкладывается в Кириенко, и почему я считаю, что он более вероятный кандидат, если его сравнивать с младшим Патрушевым.

В МИРЕ ВЫСТРАИВАЕТСЯ ОСЬ ЗЛА – РОССИЯ, ИРАН, БЕЛАРУСЬ И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Вы начали с потепления отношений США и Китая. Конечно, я пока бы сохранила крайне сдержанный оптимизм на этот счет. Слова, сказанные лидерами как США, так и Китая, сами носят очень сдержанный характер. И на этом фоне, я думаю, для мира в целом очень важно, чтобы пускай даже конкуренция между этими странами носила сколько-нибудь конструктивный характер, все-таки не перерастающий в конфликт. В этом все заинтересованы. Возможно, что сейчас Украина на своих плечах несет спасение миру, потому что даже у антагонистов появился общий более очевидный враг в виде России, в частности маньяка Путина.

Если они думают, что Россию ждет дезинтеграция и неконтролируемый распад с переходом в расползающийся хаос и возможную гражданскую войну, то у РФ есть территории, которые были исконно китайскими – Владивосток, Приамурье, Тува. Целый ряд регионов. Китай я думаю, сам никогда бы не напал…

Кроме Китая, есть еще одна страна, которая тоже так же была ограблена Советским Союзом – Япония. Тоже есть захваченные прежде территории. И это не только Курильские острова. Это ведь и Сахалин, и Чукотка, и Камчатка. То есть, если уже говорить о подобной дезинтеграции России, то мне кажется, что, кроме Китая, есть еще и Япония, интересы которой могли бы учитывать мировые лидеры. И как раз эта позиции дала бы возможность сдерживания Северной Кореи, которая, как мы понимаем, является частью выстраиваемой оси зла. Ее формируют Иран и Россия, примкнувшая к ним Беларусь и, судя по всему, примыкающая к ним Северная Корея.

Сдержанный оптимизм, я думаю, уместен. Очень важно, чтобы ничто не сорвало новую повестку.

Я как раз собираюсь послушать обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам G19, как он совершенно верно сказал. Этому террористическому образованию под названием Российская Федерации, я думаю, действительно не место за таким столом переговоров. Более того, в Европарламенте есть партия, самая большая группа депутатов, которая собирается вплотную заняться голосованиями по признанию России террористическим государством, что ей не место в подобных крупных международных организациях и на таких встречах. В том числе это касается министра грустного коня Лаврова и Захаровой. По большому счету они не должны были быть не только на общей фотографии, которая не состоялась из-за присутствия Лаврова, но и в целом. Я не понимаю, что за такая дилемма. У них ведь должно быть итоговое коммюнике с осуждением войны, российской агрессии, людоедства. И, оказывается, еще и надо, чтобы почему-то с этим было согласно террористическое формирование. Замкнутый круг. То же самое регулярно происходит в Совбезе ООН, когда РФ накладывает вето. Зачем они там находятся, почему они там сидят? Они же объявили, что у них континуитет вслед за Советским Союзом. Без каких бы то ни было правовых оснований Россия просто наследует это место, н почему-то этого никогда не позволяли делать другим странам. Например, Чехии, которая не унаследовала от Чехословакии подобное право. И другие есть примеры. Но именно в отношении России почему-то сделано это исключение. Мне кажется, она этим так безнравственно и аморально пользуется, что это уже просто притча во языцех. Сколько может она там восседать?

Официальный Киев инициирует изгнание Российской Федерации из Совбеза ООН. Возможно, это произойдет. Вы правильно охарактеризовали ситуацию: к стране, которую уже весь мир считает парией, продолжают прислушиваться. Какие-то права вето за ней остаются, права подписи коммюнике. Казалось бы, что после такого поведения на международной арене, когда они не просто как Хрущев тапком бьют по трибуне, а… вы понимаете, о чем я. Учитывая, что они основывают свою международную дипломатию на презрении ко всему миру, то можно было бы с таким же презрением избавиться от этой страны во всех представительских форумах любого уровня.

Мне кажется, это не презрение, это шантаж в самом его неприкрытом виде.

Тут много основ, но это гопническая политика.

Да, это подворотня.

Резюмируя все ваши слова, вы очень правильно и по международной политике прошлись, и по позиции тех стран, от которых сейчас зависит победа Украины, от которых зависит будущее России. Все же победа Украины, мы уже точно знаем, неминуема, вопрос только в сроках. Вы верите в развал России, вы верите в то, что это будет страна-изгой? Какое будущее ждет Россию?

Я думаю, что, к сожалению, продолжительная аморфность западных партнеров говорит о том, что на этот вопрос у них слишком долго формируется ответ. Ответ Украины очевиден, и я полностью солидарна с украинским ответом. Ответ Украины заключается в том, что Украина освобождает все свои территории до границ, международно признанных 1991 года – это первый шаг. Дальше, естественно, начинается разговор в дипломатической плоскости о репарациях. То, что Генеральная ассамблея ООН по началу приняла резолюцию о том, чтобы замораживались российские активы, независимо от желания или нежелания Российской Федерации выплачивать репарации, источники в зарубежных счетах, территориальных владениях найдутся. Весьма вероятно, что российский газ и российская нефть будут многие десятилетия бесплатными для Украины. Измерять горе, которое они принесли, даже чисто технически невозможно никакими деньгами. Это уму непостижимо, что они сделали, принеся горе почти в каждую семью. У каждого, наверное, уже есть погибший знакомый, а то и родственник. У кого-то дети остались без отца, без матери, сироты, раненые, искалеченные. Это страшное горе, которое они сеют уже почти 9 месяцев. И если их не останавливать, они бы это сеяли.

РОССИЯ НЕ ВЫДЕРЖИТ ПОРАЖЕНИЯ В УКРАИНЕ, ОНА РАЗВАЛИТСЯ

Безнаказанность РФ усугубляется с точки зрения некоторой аморфности со стороны западных партнеров. Я сейчас возвращаюсь к тому, что Украине не хватает вооружения. Было бы больше оружия – Украина бы еще быстрее освобождала свои территории. Героизм и профессионализм украинских воинов – это повод для легенд. Но оружия надо больше. Можно говорить о том, что Украина с 2016 года последовательно просит для себя ПВО, была готова не просто его получать взаймы или как-либо, а даже покупать. Но ничего из этого не получалось по не зависящим от Украины обстоятельствам.

Западные партнеры постоянно демонстрировали эту нерешительность и проволочки. Теперь, я так думаю, что они смотрят на происходящее в России, видят эти вот стаи орков, которые накидываются и занимаются не просто военными преступлениями, но еще и просто античеловеческими, аморальными занятиями. Мародерство, изнасилования, убийства мирного населения. Глядя на все это, они понимают, что имеют дело со страной, которая живет по гопническим, по воровским понятиям. Мобилизационный резерв в 20 миллионов, прибавьте к ним еще миллионов 30 точно таких же самок, готовых вместе со своими орками-самцами заниматься этими набегами.

И если себе представить, что они с таким аппетитом и этими людоедскими ужасами, рептилоидной слюной разрушали все в Украине, то готова ли Европа к подобным набегам? Я сейчас не говорю о войне. Готова ли Европа к подобным набегам в случае неконтролируемого, хаотичного распада, расползающейся дезинтеграции России? Выдержит ли правоохранительные, судебные системы этих стран, где и так годами рассматривается многое? А если это все хлынет туда, то это же будет просто безнаказанность, потому что они не будут успевать технически противостоять им.

Не знаю, кто и как внедрил мысль, что на утилизацию в Украину надо послать именно зэков. Но этим занимался Пригожин, который рекрутировал самых отборных людоедов в прямом смысле слова: убийц, насильников. Чтобы, наверное, как-то обезглавить хотя бы часть этой проблемы.

Сейчас в основном США пытаются как-то пипеточно помогать Украине. Я уже много раз говорила о том, что Украине нужен "ленд-лиз", что его нужно наконец полным ходом оживить, чтобы он заработал. Потому что он вообще-то еще ни дня не работал. Я регистрировала петицию по поводу этого: "Stop genocide and unblock Lend-Lease" на платформе Change.org. Я считаю, что ленд-лиз – это оптимальный вариант. Это уже созданная техника, которая находится в консервации – в пустыне Невады, Аризоны. Квадратные километры этой техники стоят. И эта техника решила бы этот вопрос раз и навсегда. Тем более, что она готовилась, когда Советский Союз представлял из себя угрозу, когда США и НАТО как раз-таки для военного превосходства делали это все. Все это уже оплачено предыдущими поколениями американцев, и сейчас это бы не потребовало дополнительных затрат, кроме транспортировки, а иногда транспортировка сопоставима с консервацией. По сути вообще бы не повлекло может быть даже затрат в целом. Но, к сожалению, эта программа не работает.

А Европа, конечно, глядя на это все, думает: "Ну как же, Америка говорит, что она главный партнер. У Америки столько техники, сколько нет в Европе". Европа думает: "А если они все полезут на нас?".

Я думаю, что Европе и США пора подумать о том, что это промедление, которое мы до сих пор наблюдаем, не решает проблему. Украина, к сожалению, позже, чем могла бы, освободит все свои территории. Российский карточный домик начнет схлопываться внутрь. Построенная на лжи империя не выдержит такого поражения, она все равно развалится. И если они начнут думать о том, как заняться внешним управлением, контролировать подобный распад, что делать с этой дезинтеграцией и как можно больше и быстрее дать вооружения Украине… в таком случае та гангрена, которая ожидается, наверное, пройдет для Европы с меньшими рисками. Поэтому я призываю всегда только к одному – вооружить Украину лучше и быстрее.

Катерина Шварц, Алексей Лихман