Алексей Данилов отметил, что одним из основополагающих факторов, которые до сих пор сдерживают распад страны-агрессора, является наличие у нее ядерного оружия.

Распад России начался 24 февраля, когда оккупанты не смогли реализовать свои планы по Украине.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "24 канала".

По его словам, первые 2-3 недели после начала полномасштабного вторжения в феврале были решающими для российских оккупантов, но тогда начался крах их армии.

Данилов отметил, что одним из основополагающих факторов, которые до сих пор сдерживают распад страны-агрессора, является наличие у нее ядерного оружия. В этом контексте странам Запада важно, чтобы сохранялся контроль над ситуацией. Поэтому они ищут того, кто может быть преемником Путина.

"Мы имеем понимание, что Западу не очень приятно, если ситуация станет неконтролируемой. Они уже сейчас ищут, кто будет преемником после Путина. И на сегодня осознают, что эту ситуацию нужно держать под контролем. Думаю, им надоели всякие эксперименты с 1991 года с Россией, где был короткий промежуток якобы демократии, которая просуществовала не более чем 1,5-2 года", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия обречена на распад и эти процессы продолжаются, однако он уточнил, что это точно не произойдет быстро.

Данилов считает, что скоро среди россиян появится много тех, кто будет пытаться отмежеваться от действий Путина. А местные олигархические группы могут стать действительно неконтролируемыми, если в России все же реализуют решение создать "частные" армии.

"Это и будет тот "забор", через который Путин вряд ли сможет перепрыгнуть", – считает Данилов.

Распад России

О распаде империи Путина говорят уже не впервые. В частности, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ оказалась крепче, чем прогнозировали на Западе. Но у режима Путина уже есть проблемы, которые могут привести к развалу РФ.

"Наиболее реалистичным сценарием является раскол в элитах. Народные бунты маловероятны. Хотя, недовольство центром в регионах растет. Отсутствие будущего прикончит современную Россию. Ставка на прошлое не может сыграть. Все понимают, что рывок в пропасть, ради несбыточных планов Кремля, приведет режим к краху", - заявил Арестович.

В мае издание The Wall Street Journal опубликовало материал о пяти сценариях окончания войны в Украине и их вероятности. Первым из них журналисты назвали крах России.

Вас также могут заинтересовать новости: