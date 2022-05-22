Владимир Мединский заявил, что Вашингтон якобы пытается сделать из Украины колонию и развалить Россию

США направят Киеву помощь почти на 40 миллиардов долларов, чтобы закабалить Украину. Запад пытается добиться распада Российской Федерации.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, "верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма".

"Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным. Они максимально вредят своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику, России. Понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые - кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается", - убежден помощник Путина.

Кроме того, он считает, что Вашингтон якобы пытается таким образом "максимально связать Украину финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят страну в колонию".

"Была Украина, станет... Не хочу обижать ни одну африканскую страну, но судьба эта всегда печальна - тех, кто берет подобную помощь от англосаксов. Об этом надо думать. Кстати сказать, украинские власти сами прекрасно это понимают. Они ведь там не глупые люди, они прекрасно это понимают. Просто исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения", - подытожил Мединский.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

21 мая президент США Джозеф Байден подписал соответствующий законопроект.

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