У Зеленского поблагодарили союзников за поддержку.

Сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Как сообщил руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, это историческое голосование.

"Сенат США одобрил законопроект о выделении почти 40 млрд долларов чрезвычайной военной и гуманитарной помощи для Украины", - отметил он.

Ермак добавил, что пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США.

"Движемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет Украина", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, 17 мая стало известно, что Сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов.

28 апреля американский президент Джо Байден запросил помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Позже Палата представителей штатов увеличила эту сумму до примерно 40 миллиардов долларов.

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