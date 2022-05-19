Сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.
Как сообщил руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, это историческое голосование.
"Сенат США одобрил законопроект о выделении почти 40 млрд долларов чрезвычайной военной и гуманитарной помощи для Украины", - отметил он.
Ермак добавил, что пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США.
"Движемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет Украина", - подчеркнул глава ОП.
Напомним, 17 мая стало известно, что Сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов.
28 апреля американский президент Джо Байден запросил помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.
Позже Палата представителей штатов увеличила эту сумму до примерно 40 миллиардов долларов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Помощь для украинцев: Кабмин расширил перечень граждан, которые смогут получить деньги
- Еврокомиссия предложила Украине макрофин в 9 миллиардов евро
- Плюс $300 миллионов: Япония поможет Украине деньгами