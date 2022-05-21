Почти 24 млрд долл. предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова сообщила, как будут распределены 40 миллиардов долларов от США для поддержки украинского народа.

В Facebook она отметила, что президент США Джо Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год, который предусматривает почти 40 миллиардов долларов экстренного финансирования для поддержки украинского народа.

"Важно, что президент Байден подписал его не после возвращения с официального визита в Корею, а организовал доставку и подписание документа в Корее для ускорения подписания. Потому что время и непрерывность поддержки очень важны для Украины", - подчеркнула она.

По словам Маркаровой, выделенные средства будут распределены следующим образом:

✔️ 23,75 млрд долл. предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности, в частности:

📍 $6 млрд - на Инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки силам обороны и безопасности Украины;

📍 $4 млрд - на программу иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам Восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

📍 $8,7 млрд - на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, которые были предоставлены Украине (эта статья дает возможность выделять до 8 млрд долларов через механизм президентских drawdowns);

📍 $3,9 млрд - Европейскому командованию операций для поддержки миссий, разведывательной поддержки, дополнительного вооружения и оборудования;

📍 $550 млн - для приобретения критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработки стратегии защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

📍 $600 млн - для уменьшения существующих ограничений промышленной базы с целью ускорения производства ракет и расширения возможностей по добыче критически важных минералов.

✔️ 9 млрд долл. пойдет на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, а именно:

📍 $8 млрд - для реагирования на насущные потребности в Украине, в т. ч. для предоставления прямой бюджетной поддержки;

📍 $400 млн - для поддержки правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности, для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;

📍 $100 млн - для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз, и расширения программ разминирования;

📍 $500 млн - для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических потребностей Украины.

✔️ 6,58 млрд долл. будет направлено ​​на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины:

📍 $350 млн - для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины;

📍 $4,35 млрд - для оказания продовольственной помощи людям по всему миру, страдающим от голода из-за войны России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей населения в Украине;

📍 $150 млн - для помощи странам, в т.ч. Украине, относительно смягчения влияния роста цен на продукты питания;

📍 $900 млн - для оказания помощи беженцам из Украины на территории США, в т.ч. для проживания, изучения английского языка, посттравматической поддержки, обучения в школах;

📍 $760 млн - для предупреждения и реагирования на глобальную продовольственную опасность;

📍 $54 млн - для оказания медицинской помощи беженцам из Украины на территории США;

📍 $20 млн - на дополнительную гуманитарную помощь.

✔️ Также предусмотрено финансирование мер Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с вторжением России в Украину (67 млн ​​долл.), мер Минфина США по отслеживанию российской финансовой активности (52 млн долл.), а также возобновления работы американской дипмиссии в нашем государстве (327 млн ​​долл.).

Как сообщал УНИАН, 19 мая Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Сегодня, 21 мая, президент США Джозеф Байден подписал соответствующий законопроект.

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