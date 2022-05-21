Американский президент подписал законопроект о выделении помощи Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 40 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что соответствующий законопроект президент США подписал сегодня, 21 мая.

Напомним, 19 мая Сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США.

Джо Байден 28 апреля запросил помощь Украине в размере 33 млрд долларов, в том числе свыше 20 млрд долларов в виде военной помощи.

Потом американская Палата представителей увеличила эту сумму до примерно 40 млрд долларов.

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