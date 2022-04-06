Смерть Жириновского уже неоднократно опровергали.

Украинофоб, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер.

Об этом на заседании в парламенте России заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам нужно прервать нашу с вами работу. Нам только что сообщили. После продолжительной болезни умер Владимир Вольфович Жириновский", – сказал Володин.

Информацию о смерти Жириновского российские политики распространяли еще 25 марта, однако сразу опровергали.

Жириновского госпитализировали: что известно

СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а потом добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Тем не менее, как утверждали собеседники в партии на условиях анонимности, россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ. Его состояние тяжелое.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе 8 раз.

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