Лидера ЛДПР России Владимира Жириновского, известного своими украинофобскими высказываниями, госпитализировали в больницу с осложнениями от COVID-19.
Об этом пишет Telegram Mash и пропагандистское РИА Новости со ссылкой на информированные источники.
Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу.
"Да, он сейчас в ЦКБ", - подтвердил собеседник РИА.
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Коронавирус у Жириновского: детали
По данным СМИ, лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.
У него 50-75% поражения легких.
В ЦКБ информацию комментировать отказались.
Глава пресс-службы партии Александр Дюпин, комментируя новость о госпитализации Жириновского пропагандистскому ресурсу Лента.ру, ответил только, что политик "чувствует себя хорошо".
"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказал Дюпин.
В декабре 2021 года Жириновский сделал седьмую инъекцию российского препарата от коронавируса. В разговоре с пропагандистами политик утверждал, что еще ни разу не болел COVID-19.
Владимир Жириновский известен своей непоколебимой украинофобской позицией. Недавно политик опозорился призывом "идти бомбить Киев", за что был раскритикован доктором Комаровским.
Украинские правоохранители обвиняют россиянина в финансировании терроризма.
По данным Генпрокуратуры Украины, в Москве в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
Указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР" и обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.