В декабре Жириновский сделал седьмую инъекцию российского препарата от коронавируса.

Лидера ЛДПР России Владимира Жириновского, известного своими украинофобскими высказываниями, госпитализировали в больницу с осложнениями от COVID-19.

Об этом пишет Telegram Mash и пропагандистское РИА Новости со ссылкой на информированные источники.

Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу.

"Да, он сейчас в ЦКБ", - подтвердил собеседник РИА.

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Коронавирус у Жириновского: детали

По данным СМИ, лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.

У него 50-75% поражения легких.

В ЦКБ информацию комментировать отказались.

Глава пресс-службы партии Александр Дюпин, комментируя новость о госпитализации Жириновского пропагандистскому ресурсу Лента.ру, ответил только, что политик "чувствует себя хорошо".

"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказал Дюпин.

В декабре 2021 года Жириновский сделал седьмую инъекцию российского препарата от коронавируса. В разговоре с пропагандистами политик утверждал, что еще ни разу не болел COVID-19.

Владимир Жириновский известен своей непоколебимой украинофобской позицией. Недавно политик опозорился призывом "идти бомбить Киев", за что был раскритикован доктором Комаровским.

Украинские правоохранители обвиняют россиянина в финансировании терроризма.

По данным Генпрокуратуры Украины, в Москве в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР" и обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

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