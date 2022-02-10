Поскольку Жириновский 8 раз вколол российскую вакцину, то решил детали "болезни" общественности не озвучивать.

Известный украинофоб, российский депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский почти две недели скрывал от остальных, что инфицировался коронавирусом.

Об этом сообщает пропагандистская газета Коммерсант.

По словам собеседника издания, в центральном аппарате политсилы сказали сотрудникам, что Жириновский решил "с целью профилактики" и с учетом массового инфицирования "омикроном" "временно уйти на домашний карантин и работать удаленно.

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О диагнозе политика узнал узкий круг людей, среди которых его личные охранники, помощники и руководитель аппарата.

Сейчас Жириновский находится в московской клинике, состояние политика оценивается как стабильное, он получает необходимую помощь.

Свое решение скрыть диагноз скандальный россиянин объяснил тем, что всегда был "одним из убежденных сторонников вакцинации". Поскольку Жириновский 8 раз вколол российскую вакцину, то решил детали "болезни" общественности не озвучивать.

Российская пресса пишет, что из-за большого поражения легких Жириновского подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом он якобы еще и успевает работать на удаленном и проводить консультации со своими подчиненными.

Информация о коронавирусе у Жириновского появилась в российских СМИ днем 9 февраля. Хотя официально его политсила плохое состояние здоровья политика отрицала.

В декабре 2021 года Жириновский сделал седьмую инъекцию российского препарата от коронавируса. В разговоре с пропагандистами политик утверждал, что еще ни разу не болел COVID-19.

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