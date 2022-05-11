Спикер Думы Володин в очередной раз опозорился лживым и циничным заявлением по Украине.

Опальный спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США хотят устроить в Украине голодомор, поэтому ищут пути вывоза зерна, которое уже охотно воруют оккупанты. Этим заявлением он разразился после согласования Конгрессом США рекордной помощи Украине.

Реакция появилась в Telegram-канале Володина.

"Вашингтон хочет устроить голодомор в Украине США ищут пути вывоза зерна из Украины. Байден заявил, что это нужно, чтобы снизить цены на ресурс. Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства: 40 млрд долларов выделяется на ленд-лиз - поставки Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты", - заявил возмущенный россиянин.

Более того, Володин обвинил США в затягивании военных действий на территории Украины, "поэтому ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни".

"Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор", - заявил "заботливый" представитель страны-оккупанта.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Кроме того, российские военные воруют сельскохозяйственную технику и пшеницу. По состоянию на 6 мая оккупанты заблокировали в украинских портах 90 миллионов тонн зерновых.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что российские войска вывезли с оккупированных территорий Украины в направлении временно оккупированного Крыма 400-500 тысяч тонн зерна.

Недавно в Запорожской областной военной администрации рассказали о вывозе российскими оккупантами зерна из области. Колонна грузовиков с краденым зерном направилась в Крым. Оккупанты также украли овощи.

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