Краденое военные РФ везут в Россию и во временно оккупированный Крым.

В Запорожской областной военной администрации рассказали о вывозе российскими оккупантами зерна из области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Запорожской ОВА.

"Усиливается экономическое сотрудничество оккупированных территорий с крымскими предпринимателями. С Полог зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию. Кроме того, из Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, которые были загружены зерном. Конечный пункт назначения колонны - оккупированный Крым", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Кроме того, российские военные воруют сельскохозяйственную технику и пшеницу. По состоянию на 6 мая оккупанты заблокировали в украинских портах 90 миллионов тонн зерновых.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что российские войска вывезли с оккупированных территорий Украины в направлении временно оккупированного Крыма 400-500 тысяч тонн зерна.

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