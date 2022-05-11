Документ должен утвердить Сенат Конгресса и подписать президент США Джо Байден.

В США одобрили масштабный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Документ включает в себя увеличение финансирования полномочий президента.

Об этом стало известно во время заседания Палаты представителей США.

По словам американского политика Чака Шумера, пакет помощи Украине одобрила Палата представителей, теперь Сенат "примет быстрые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что документ включает увеличение финансирования полномочий президента до 11 миллиардов долларов. Такое решение позволит администрации Байден отправлять военную технику и оружие из запасов США, что является один из основных способов оперативных поставок Украине военной техники.

На эти цели Байден запрашивал у Конгресса 33 миллиарда долларов, но законодатели решили выделить еще 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и столько же на решение гуманитарных вопросов.

Изначально 33 миллиарда долларов должны были распределить следующим образом:

20,4 миллиарда долларов военной помощи;

8,5 миллиарда долларов экономической помощи:

3 миллиарда долларов на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что закон рассчитан на 2022 и 2023 годы и предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента оборонно-промышленного комплекса США.

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