Российские оккупанты заблокировали в украинских портах 90 млн тонн зерновых, что в будущем грозит миру продовольственным кризисом.
Об этом по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины, которая проходила в Варшаве, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Впервые в истории страна блокирует порты другой страны, чтобы невозможно было вывезти еду для Европы, для Африки, Азии. 90 млн тонн нашего зерна заблокированы. Более того, они бомбят ракетами наши склады с зерном. Шесть крупнейших складов с зерном разбиты ракетами. На оккупированных территориях оккупант обворовывает наших фермеров и другие склады и вывозит это все в свою страну, а страны Европы, Африки, Азии, которые ожидали этого урожая, не получат ничего", - сказал он.
Он призвал мировое общество помочь решить проблемы с блокировкой портов и ударами по складам.
"Собранный урожай в этом году негде будет складировать, и это следующая проблема, потому что продовольственный кризис в мире может длиться уже долгий период", - сказал он.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Россия блокирует в украинских портах зерно, которое должно было уйти на экспорт в другие страны.
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