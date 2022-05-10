Этот "бизнес" курируют россияне высшего уровня, говорят в Министерстве аграрной политики.

Русские войска вывезли с оккупированных территорий Украины в направлении Крыма 400-500 тысяч тонн зерна.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил на брифинге в медиацентре "Украина".

"Мы видим, что где-то 400-500 тысяч тонн зерна они (оккупанты - УНИАН) организованно отправляют в направлении Крыма. Это большой бизнес, который курируют люди высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и различные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит", - сказал он и добавил, что на сегодня в оккупированном Крыму есть потребность в зерне.

Кроме того, по его словам, украинское зерно вывозят из Крыма. "По нашему мнению, практически все корабли, которые идут с зерном из Севастополя, – это корабли с краденым украинским зерном. Ведь нет никакого разумного логистического подхода, чтобы перемещать зерно с континентальной части России и грузить через Севастополь, если это можно делать ближе, через российские порты", - отметил Сольский.

По его словам, на сегодня есть понимание, какие локальные трейдеры и представители российского рынка этим занимаются". "Соответствующая информация передается в правоохранительные органы. Прокуратура все факты регистрирует. МИД Украины работает над тем, чтобы с помощью наших западных партнеров это зерно было оперативно арестовано и конфисковано", - добавил Сольский.

Как сообщал УНИАН, российские войска вывозят с оккупированных территорий Украины зерно и сельхозтехнику.

Кроме того, в украинских портах оккупантами заблокировано 90 млн тонн зерновых. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что блокирование портов и уничтожение складов в будущем может грозить миру пищевым кризисом.

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