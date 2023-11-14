Вместе с высшим руководством к Кобзону отправились трое лейтенантов и майор.

В Украине успешно "демобилизировали" полковника внутренней службы Росси в отставке, а также еще 4 "не рядовых" военных.

О новых потерях страны-оккупанта сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, больше известный в сети как "Штирлиц".

По его данным, на тот свет отправились:

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полковник внутренней службы в отставке Аслан Кичибеков;

майор Дмитрий Овчаренко;

старший лейтенант Воронин Евгений;

старший лейтенант Коршунов Андрей;

лейтенант Степанов Денис.

Россия прикопала "по-тихому" полковника

Накануне "Штирлиц" сообщил, что в Украине "убрали" еще одного российского полковника - военного 1977 года рождения Петраша Валерия. Он не выжил после ранения на войне и "самоликвидировался" 19 сентября 2023 года. 25 октября Россия прикопала его "по-тихому", без огласки.

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