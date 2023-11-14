В Украине успешно "демобилизировали" полковника внутренней службы Росси в отставке, а также еще 4 "не рядовых" военных.
О новых потерях страны-оккупанта сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, больше известный в сети как "Штирлиц".
По его данным, на тот свет отправились:
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- полковник внутренней службы в отставке Аслан Кичибеков;
- майор Дмитрий Овчаренко;
- старший лейтенант Воронин Евгений;
- старший лейтенант Коршунов Андрей;
- лейтенант Степанов Денис.
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Россия прикопала "по-тихому" полковника
Накануне "Штирлиц" сообщил, что в Украине "убрали" еще одного российского полковника - военного 1977 года рождения Петраша Валерия. Он не выжил после ранения на войне и "самоликвидировался" 19 сентября 2023 года. 25 октября Россия прикопала его "по-тихому", без огласки.