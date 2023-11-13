Его успешно демобилизировали в сентябре 2023 года.

В Украине "убрали" еще одного оккупанта - ВСУ демобилизировали на поле боя полковника войск РФ Петраша Валерия 1977 года рождения.

Отмечается, что он 19 сентября 2023 года самоликвидировался от ранений. Об этом сообщает офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (известный под позывным "Штирлиц").

"Полковник Петраш Валерий. 25.09.2023 г. прикопали по-тихому", - указал он.

Отмечается, что Петраша повысили до полковника в 2019 году. Ранее он командовал 5 гвардейским зенитно-ракетным полком 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ВСУ потрудились на поле боя - известны новые потери РФ

Утром Генштаб ВСУ сообщил о новых "живых" потерях армии РФ в Украине - за сутки удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ в Украине составляют 311 тысяч 550 человек. Среди интересного за последние 24 часа уничтожили: 5 танков, 10 артиллерийских систем, 6 боевых бронированных машин, 2 БПЛА и 1 крылатую ракету.

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