Офицера РФ уничтожили на части Донбасса, выяснили журналисты.

Огромные потери России в войне против украинцев обростают новыми подробностями - офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (известный под позывным "Штирлиц") сообщил, что стало известно о ликвидации вражеского полковника.

"Всплыл подснежник" - 11 сентября прошлого года был уничтожен заместитель начальника штаба - руководитель оперативного отдела 5 армии полковник Сергей Хмелев, поделился украинский воин в своем канале в Telegram.

По сведениям росСМИ, Хмелев "минусован" во время "выполнении профессионального воинского долга" на временно оккупированной территории Донецкой области.

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По сведениям "Штирлица", ликвидированы также три вражеских капитана - Андрей Калинин, Андрей Зыбин и Александр Матлахов, два старших лейтенанта - Булат Кабекенов и Григорий Слугин, и бывший военком из Саратовской области Александр Васильчиков, который попался на взятке, сел на семь с половиной лет, а потом отправился воевать в Украину.

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Утром 13 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжили пытаться атаковать наших защитников возле ряда населенных пунктов, в том числе под Авдеевкой.

В то же время контрнаступление ВСУ 2023 продолжается. Украинские воины продолжают двигаться вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

РФ на нашей земле уже потеряла очень много живой силы. Потери РФ в Украине на сегодня уже составляют приблизительно 285 920 человек. Также ликвидировано кучу вражеской техники, в том числе 9 313 боевых бронированных машин.

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