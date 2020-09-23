В Сочи туристка улеглась загорать на могиле советских солдат на территории Завокзального мемориального комплекса.
Фотографию опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сочи» во «ВКонтакте».
Местные жители сфотографировали женщину в купальнике, которая улеглась на одной из могил двух тысяч советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны.
Пользователи сети раскритиковали женщину за ее отношение к погибшим солдатам.
«Общество, которое мы заслуживаем», «В правоохранительные органы обращайся, тут никто не поможет», «Ничего святого», «О господи!», «Это ненормально!» - комментировали в соцсети.
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