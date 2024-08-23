Нападавшие опубликовали жесткие кадры с места резни.

В Волгоградской области РФ группа заключенных радикалов взяла в заложники администрацию исправительной колонии.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в исправительной колонии в Суровикино. Во время заседания дисциплинарной комиссии четверо заключенных радикалов достали ножи. Один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний был убит, другой ранен, четверо сотрудников в заложниках.

Заключенные опубликовали жестокое видео, на котором видны окровавленные тела сотрудников администрации колонии. Голос за кадром заявляет о принадлежности группы по ИГИЛ.

Российские СМИ заявили, что начальник колонии Андрей Девятов находится в заложниках. Впрочем, по данным "Базы", он в реанимации. Девятов - один из пяти пострадавших, кому удалось сбежать от захватчиков. Среди сбежавших четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный.

Как пишет SHOT, в колонию приехал спецназ, всего там находятся 1230 заключенных. Подъезды к колонии перекрыли.

Оновлено в 13:59. Нападники, що захопили заручників у волгоградській колонії, вимагають 2 млн доларів і вертоліт, кажуть джерела видань Mash і SHOT. На даний момент відомо як мінімум про одного загиблого та двох заручників.

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Как сообщал УНИАН, утром 24 июля на севере Москвы взорвали авто Toyota Prado, которое, как предполагалось, принадлежит заместителю начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрею Торгашеву. По словам очевидцев, ему оторвало ноги. Сообщалось, что сработало взрывное устройство в тот момент, когда военный садился в автомобиль. Также отмечалось, что с ним была жена, которая тоже получила травмы.

В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела в связи с "инцидентом, произошедшим на улице Синявинской", в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.

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