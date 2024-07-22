Об условиях пребывания бывшего главаря "ДНР" в тюрьме сообщила его жена.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин нашел работу в российской колонии. По собственной инициативе бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" трудоустроился на швейном производстве, сообщила его жена Мирослава Регинская.

По ее словам, адвокат террориста рассказал, что тот выглядит хорошо, "самочувствие нормальное".

"Условия содержания адекватные, нареканий он не имеет. Понятно, что Игорь как привычный к спартанскому быту военный и не жаловался бы на какие-то мелочи. Но очень надеюсь, что условия там и вправду подходят, насколько это, в принципе, возможно в такой ситуации", - написала жена террориста. Видео дня

Она уточнила, что Стрелков-Гиркин уже работает в колонии на швейном производстве резчиком.

"Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей", - рассказала Регинская.

Игорь Стрелков-Гиркин - последние новости

Как сообщал УНИАН, в январе Кремль отправил террориста Игоря Стрелкова-Гиркина за решетку на четыре года. Его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Впоследствии мы писали, что Стрелков-Гиркин рвется на войну против Украины, но его не пускают. Террорист неоднократно говорил, что хочет воевать, но ему создали такие условия, что он не может этого сделать.

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