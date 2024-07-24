По предварительным данным, вместе с ним была его жена.

На севере Москвы подорвали автомобиль Toyota Prado заместителя начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашева. По словам очевидцев, ему оторвало ноги, пишет Telegram-канал ASTRA.

Сообщается, что сработало взрывное устройство в момент, когда военный садился в автомобиль.

По предварительным данным, вместе с ним была его жена, она тоже получила травмы.

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РосСМИ со ссылкой на МВД сообщают, что причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем заранее.

В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела: "В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело".

Напомним, ранее в июне в Ростовской области взорвали машину начальника штаба воинской части. Предположительно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.

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