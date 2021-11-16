Правоохранители открыли дело.

Троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки в Новосибирской области. Правоохранители открыли дело.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК Российской Федерации по Новосибирской области.

"Татарским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении трех несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ. В настоящее время следователями допрошены подозреваемые, малолетняя потерпевшая и ее законный представитель, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ российском городе задушили пособника "Моторолы" – соцсетиПо информации МК, инцидент произошел в поселке Чистоозерное. 11 ноября в районную полицию обратилась мать 13-летней школьницы с заявлением об изнасиловании. 9 ноября девочка была в одном из частных домов с двумя девятиклассниками и восьмиклассником. Подростки изнасиловали девочку по очереди в летней кухне дома.

Как ранее сообщал УНИАН, 23-летняя россиянка узнала, что подверглась изнасилованию, увидев ролик в интернете со своим участием.

Автор: Анастасия Горбачева