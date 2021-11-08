Над девушкой в бессознательном состоянии надругался один из молодых людей на вечеринке.

23-летняя россиянка узнала, что подверглась изнасилованию, увидев ролик в интернете со своим участием.

Как пишет КП, москвичка отправилась на вечеринку, куда ее пригласила подруга.

"Ближе к ночи выпитое ударило ей в голову, и она решила остаться спать в гостях. Около 5 утра Марина проснулась и поняла, что находится в другой комнате, но значения этому не придала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день пострадавшая обнаружила синяки на коленях. После этого девушка нашла свои фотографии в нижнем белье в соцсетях и ролик, где над ней в бессознательном состоянии надругался один из молодых людей с вечеринки. Происходящее снял на видео другой гость.

Читайте такжеВ России задержали педофила при попытке изнасиловать 13-летнего школьникаРанее сообщалось, как в сеть слили допрос российской эскортницы после недели изнасилований.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц