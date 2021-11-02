Владислав Ширяев, более известный как Yung Trappa, был задержан по "горячим следам".

Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование в Ленинградской области.

В полицию обратилась 18-летняя студентка. Она рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Напомним, рэпер ранее дважды судим за наркотики. Тогда для него все закончилось реальным сроком. Он освободился из мест лишения свободы в феврале 2021 года.

Yung Trappa: что известно о рэпере

Yung Trappa – рэп-исполнитель. Вдохновившись иностранными хип-хоп артистами, он начал делать свои треки на личном ноутбуке. В 15 лет впервые попробовал свои силы в студии звукозаписи.

Популярность получил в 2014 году после выпуска микстейпа "Jessie Pinkman 2" и участия в "Versus Battle".

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Автор: Виолетта Орлова