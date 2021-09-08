Зиничев погиб на озере, которое является одним из самых глубоких в РФ, выяснили журналисты.

Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России, бывший охранник президента Владимира Путина Евгений Зиничев погиб на озере Лама.

На озеро регулярно возят высокопоставленных гостей, сообщает Тайга.инфо, ссылаясь на источник.

Зиничев погиб, когда спасал оператора и режиссера, обладателя кинопремии "Ника" Александра Мельника, говорится в Telegram-канале Baza.

"...Мельник… приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок для своего нового фильма. В какой-то момент во время учений оператор оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев оказался рядом – министр бросился за ним, но сам получил травму…", – отмечается на канале.

По его данным, за Зиничевым и Мельником выслали вертолет, их доставили в ближайшую больницу, однако жизни спасти не удалось.

Тело Зиничева доставят в Москву 8 сентября спецбортом, сообщил ТАСС в Telegram со ссылкой на источник.

Озеро Лама расположено примерно в 120 км от города Норильск. Водоем один из самых глубоких в РФ.

Напомним, 8 сентября в МЧС России сообщили, что Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что Зиничев бросился в воду за оператором, который поскользнулся, и разбился о выступавший камень. Она добавила, что и Зиничев, и оператор до трагического инцидента стояли на краю выступа.

Кто такой Евгений Зиничев – биография

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 в тогдашнем советском городе Ленинград (сейчас – российский Санкт-Петербург), пишет Википедия.

Журналисты узнали, что он с 1987 года служил в Комитете госбезопасности СССР, а с 2006 до 2015 года работал в личной охране нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Зиничев в июне 2015 года стал начальником Управления Федеральной службы безопасности по Калининградской области. В 2016-м он временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области. С 7 октября 2016 года по 18 мая 2018-го был заместителем директора ФСБ России.

Позже – в мае 2018-го, Зиничева назначили главой МЧС России. Его предшественником был Владимир Пучков.

У главного спасателя РФ была жена, сын, внук и две внучки.

Автор: Екатерина Присяжнюк