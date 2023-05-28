В России пожаловались на странные летающие объекты, которые попадают к ним из Эстонии.

Неопознанные летающие объекты проникают в российское воздушное пространство с территории Эстонии. Вероятно, это делается с целью вскрыть российскую систему ПВО, пишет телеграм-канал Mash.

"Неопознанный объект влетел в Псковскую область вчера примерно в 13:00 с территории Эстонии. Это один из нескольких похожих случаев за последние месяцы. Служащие сил ПВО подозревают системные налёты на Петербург из Прибалтики", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что вчерашнее "НЛО" двигалось по направлению к Санкт-Петербургу со скоростью 150 км/ч на высоте 1500 метров. Российская противовоздушная оборона в этом регионе даже ввела повышенный режим готовности, но объект успел исчезнуть и спецрежим отменили.

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"Предположительно, речь идёт о метеозонде. Такие могут использоваться для вскрытия работы ПВО", – пишет Mash.

Воздушные налеты на российскую территорию

В ночь на 27 мая два неизвестных беспилотника атаковали инфраструктуру нефтепровода в Псковской области России. Нападению подверглась перекачивающая станция "Транснефти", повреждены фасады и остекления трех административных зданий.

Позднее стало известно, что примерно в то же время была атакована другая перекачивающая станция на нефтепроводе – в соседней Тверской области. От места одной атаки до места второй – всего лишь около 200 км, тогда как от границ Украины порядка 500 км.

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