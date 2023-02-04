Политический резонанс по поводу шара-шпиона угрожает подорвать попытки обеих стран урегулировать непростые отношения.

В США решили сбить китайский шар-шпион. Соответствующий приказ уже поступил от президента США Джо Байдена.

Для этого Федеральное авиационное управление закрыло воздушное пространство у побережья штатов Южная и Северная Каролина. Также приостановили работу аэропортов. Судно ВМС США USS Carter Hall готовится вылавливать из воды обломки после перехвата объекта - на его борт находится 30-тонный кран, сообщает euro weeklynews.

Отмечается, что сейчас шар приближается к атлантическому побережью Миртл-Бич в Южной Каролине. Вероятно, военные США ждут, пока зонд выйдет в море. Возле воздушного шара были замечены реактивные самолеты ВВС.

Видео дня

Как известно, Пекин признал, что воздушный шар был создан в Китае. Однако там утверждают, что это просто метеорологический зонд, который сбился с курса. В то же время, в Пентагоне отвергают подобное утверждение и подчеркивают, что это разведывательный корабль.

Обнаружение шпионского шара

Как пишет Washington times, Белый дом почти неделю хранил молчание об этой ситуации, так как не хотел сорвать визит Блинкена в Пекин. Официальные лица США впервые узнали о шаре еще 28 января, когда его заметили над Аляской. Американские чиновники были вынуждены сообщить об этом общественности, когда информация просочилась в СМИ.

Отмечается, что 31 января шар вошел в воздушное пространство Канады, но затем вернулся в небо США над северным Айдахо. Позже его заметили над Монтаной, где находится одно из трех ядерных ракетных полей Америки на базе ВВС Мальмстрем.

Последствия для американо-китайских отношений

Политический резонанс по поводу китайского воздушного шара-шпиона не только сорвал запланированный визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, но и угрожает подорвать попытки обеих стран урегулировать непростые отношения.

Реакция Штатов на то, что выглядит как шпионская миссия Китая, будет иметь долгосрочные последствия для усилий по стабилизации отношений, которые уже близки к историческому минимуму. Некоторые американские законодатели требуют, чтобы Байден привлек Китай к ответственности за "неприемлемое нарушение суверенитета США".

Блинкен, отложивший поездку, которая должна была начаться в пятницу и стать первым визитом госсекретаря в Китай с 2018 года, сказал, что он будет готов посетить Пекин, "когда позволят условия".

Китайский шпионаж против США

Накануне Пентагон заявил, что над территорией северной части США появился огромный воздушный шар.

Позднее Пентагон сообщил о появлении еще одного разведывательного воздушного шара китайцев. Его заметили над Латинской Америкой. Представитель ведомства не указал точного местоположения шара, но заверил, что пока нет признаков его движения в сторону США.

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