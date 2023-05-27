Как минимум два дрона рано утром взорвались рядом с нефтепроводом на северо-западе РФ.

В Псковской области России неизвестный беспилотник атаковал инфраструктуру нефтепровода. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района. Пострадавших нет", – написал он в своем телеграм.

Позднее Ведерников уточнил, что здание атаковали сразу два беспилотника. По данным телеграм-канала "База", около половины пятого утра атаке подверглась перекачивающая станция "Транснефти", повреждены фасады и остекления трех административных зданий.

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Следует отметить, что от указанной деревни до украинской границы по прямой почти 500 километров – если мерять по короткому маршруту через Беларусь. Если делать "крюк" в обход Беларуси, то еще дальше.

Происшествия в России – последние новости

Сегодня в РФ заявили об атаке беспилотника на здание МВД в поселке Майский Белгородской области. По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

А днем ранее произошла целая серия загадочных происшествий, в ходе которых атакам неизвестных воздушных объектов подверглись здание "Газпрома" под Белгородом, "здание МТС" в Краснодаре и военный аэродром под Ростовом.

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