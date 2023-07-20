Его опубликовал концерн "УралВагонЗавод".

Российские захватчики опубликовали видео, на котором поп Русской православной церкви благословляет танки перед их отправкой Министерству обороны РФ.

Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Концерна УралВагонЗавод. Они отчитываются об отгрузке в адрес Минобороны Российской Федерации очередной партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М.

УВЗ отмечает, что такая бронетехника "особенно востребована при выполнении задач СВО".

РПЦ на службе Кремля

Как известно, Русская православная церковь активно поддерживает вторжение российских войск в Украину и призывает россиян идти воевать. В апреле 2022 года в украинской разведке рассказали, что служители РПЦ получили "четкие указания" от Кремля.

В сети публиковали видео, где поп Андрей Ткачев советует оккупантами не заряжать РСЗО "Град" без молитвы: "Каждую, значит, сигару засовыешь: Господи помилуй, Господи помилуй.А потом …, не потому что хочется, а потому что надо".

Также появилось видео, где поп кричит, что "не может быть пощады сатанистам, какой бы образ они ни принимали - солдата, старушки или ребенка".

В то же время в России преследуют священнослужителей, которые призывают вывести из Украины войска и прекратить преступную войну.

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