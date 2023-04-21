Он назвал вражду между россиянами равносильной измене Родине.

Руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что российская армия воюет в Украине "за будущее" России.

Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли". "Нам сегодня действительно нужно объединиться. Вражда друг к другу равносильна измене Родине", - цитируют его российские пропагандистские издания.

"Защита Родины - это величайший долг и святое дело для каждого человека", - добавил Кирилл.

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РПЦ на службе у Кремля

Как известно, Русская православная церковь оправдывает и поддерживает войну в Украине, а ее служители призывають россиян идти "защищать родину" на территории независимого государства. По данным украинской разведки, агитировать за это им приказали в Кремле.

Патриарх Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине, а также называл желание сохранить жизнь - чуждой России ценностью.

Напомним, что против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.

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