Падение российского валютного рынка стало результатом сокращение притока валютной выручки.

Резкое падение рубля, который потерял с начала года около 20% стоимости к доллару и евро, является "нормальным", заявил в среду замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

По его словам, текущие значения курса - более 80 за доллар и 90 за евро - отклонились от "справедливых значений", и рубль должен быть крепче.

"Но это абсолютно нормально для плавающего курса - отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону", - сказал Колычев представителям росСМИ.

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С начала года доллар на Московской бирже подорожал на 13 рублей, евро - на 16 рублей. В результате рубль вошел в топ слабейших валют мира наряду с замбийской квачей и египетским фунтом. Падение российского валютного рынка - стало результатом сокращение притока валютной выручки, объяснял в понедельник зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По данным регулятора, в первом квартале крупнейшие экспортеры продали на бирже $29,4 млрд - на 40% меньше, чем в октябре–декабре.

Ситуация с российским рублем - детали

В РФ наблюдается стремительное падение рубля. Российская валюта подешевела и вернулась к уровню апреля прошлого года. Курс вернулся к отметке 81 рубль за доллар, а за евро правят 89. На падение валюты, утверждают эксперты, могло повлиять в частности снижение экспорта. Только в конце прошлого года Запад ввел санкции против нефтяного сектора в Украине в ответ на боевые действия в Украине.

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