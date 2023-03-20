Ученых в России систематически сажают в тюрьмы по делам о госизмене.

В России ученых начали проверять на благонадежность после серии случаев "государственной измены".

Телеграм-канал "Ненаучный городок" опубликовал копию письма, которое руководство Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН разослало своим сотрудникам. От них потребовали указать всех лиц, с которыми они постоянно проживают на одной жилплощади, независимо от родства и места прописки.

Необходимость сбора личных сведений чиновники института объяснили "геополитической обстановкой" и сослались на распоряжение правительства Новосибирской области. Сами сведения нужны якобы для того, чтобы их использовать в случае эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях.

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Как пишет The Moscow Times, данный процесс можно рассматривать в контексте уголовного преследования ученых, аресты которых волной прокатились по России. За последний год власти арестовали множество ученых по делам о государственной измене.

Часть из этих ученых находятся в СИЗО, некоторые уже получили тюремные сроки, есть несколько случаев, когда ученые умирали в СИЗО, не дождавшись приговора.

Политические репрессии в России

В России действуют специальные законы, которые запрещают критиковать российское вторжение в Украину и в целом говорить хоть что-то плохое о российской армии или упоминать о российских военных преступлениях в Украине. Недавно в РФ запретили "дискредитировать" даже наемников "Вагнера".

Впрочем, сами россияне, кажется, совсем не против такой ситуации. Они активно пишут доносы, обвиняя друг на друга в антироссийской позиции. Доносы пишут даже на детей.

При этом российская полиция устраивает настоящий произвол даже без всяких "законов о дискредитации". На днях силовики ворвались в московские бары, владельцев которых подозревают в проукраинской позиции. Полицейские угрожали посетителям кувалдами и электрошокерами, заставляя их петь рашистские песни.

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