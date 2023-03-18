Дискредитация "добровольцев" Пригожина теперь административно и уголовно наказуема.

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал законы об ответственности за дискредитацию участников войны против Украины (в том числе "добровольцев" - "вагнеровцев") и распространение фейков о них. Соответствующая информация обнародована на официальном портале правовой информации.

Так, подписан закон, которым ужесточается наказание за дискредитацию использования российских вооруженных сил за рубежом. В его обновленной версии ответственность предусмотрена также за дискредитацию добровольцев. Максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет, теперь порог наказания подняли до семи лет.

Также наказание за "распространение заведомо ложной информации" об использовании российской армии теперь распространяется и на фейки о добровольческих формированиях. Максимальный срок за это — 15 лет лишения свободы.

Видео дня

Кроме того, Путин подписал закон о поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Новое законодательство предусматривает, что дискредитация добровольцев без состава уголовного преступления будет наказываться штрафом: 30-50 тысяч рублей для простых граждан, 100-200 для чиновников, 300-500 для юрлиц.

Интересно, что в России запрещены частные военные компании. Следовательно под "добровольческими формированиями", дискредитация которых теперь уголовно и административно наказуема, следует понимать, в частности, ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Наказание за дискредитацию российских военных

После начала кровавой захватнической войны против Украины власти в России ввели наказание за дискредитацию и "заведомо ложные фейки" о действиях российской армии. По соответствующим статьям выдвигались обвинения авторам постов в соцсетях, участникам одиночных пикетов. Были и более абсурдные обвинения - за пересказ сна, разговор в кофейне или надпись на двери туалета в ТЦ.

Российский диктатор Владимир Путин предлагал лишать российского гражданства за такие правонарушения, российская Госдума уже готовит поправки в законодательство, которые дадут для этого юридические основания.

Вас также могут заинтересовать новости: