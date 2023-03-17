Силовики пришли по подозрению в "спонсировании ВСУ", при себе у них были кувалды и электрошокеры.

В России в московские бары Underdog и La Virgen пришла полиция из-за подозрения, что заведения могут быть причастны к финансированию "Вооруженных сил Украины".

Очевидцы сообщили "ОВД-Инфо", что полицейские пришли в бары с кувалдой и электрошоками. Канал сообщает, что одну из посетительниц сотрудники силовых структур заставили написать на двери заведения литеру "Z" и слова "За Россию".

По информации SOTA, в самом баре изменился музыкальный репертуар после появления полиции. Корреспондент канала слышал песни путинистов Shaman, "Любэ", а также "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной".

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В свою очередь "Медиазона" со ссылкой на сотрудника Underdog, пожелавшего остаться анонимным, пишет, что полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами, а также просили людей с татуировками раздеться.

Позже "ОВД-Инфо" написал, что среди посетителей и персонала обоих заведений есть задержанные, которых увезли в ОВД по Басманному району. Их число правозащитники не уточнили. Адвокатов к задержанным не пускали.

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