Растет вероятность прорыва дамб из-за разлива реки Ишим.

В России вода организовала Путину незапланированное "Крещение Руси", смывая районы Тюменской области. Как известно, правитель РФ любит углубляться в историю и рассказывать об истоках "русского мира". Похоже, диктатор "договорился": взбунтовалась не только река Урал в Оренбургской области, но и Ишим.

В связи с разливом последней россиян принудительно эвакуируют. Об этом накануне сообщал губернатор региона Александр Моор. От воды спасаются жители Ишима, Ишимского и Казанского районов. Также глава Викуловского района Андрей Лотов ночью заявил о срочной эвакуации жителей двух населенных пунктов Викуловского района Тюменской области.

"Существует реальная угроза подтопления деревень Заборка и Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения. Решением комиссии по ЧС с 17 апреля в этих деревнях объявлена предупредительная эвакуация", - сказал Лотов.

Накануне росСМИ отмечали, что по состоянию на 16 апреля уровень воды в реке Ишиме у села Ильинка в Казанском районе преодолел критический порог в 800 метров. Режим ЧС в связи с ситуацией в области объявили еще 8 апреля. Отмечалось, что риск подтопления касается 50 населенных пунктов. Речь идет об угрозе для 7,3 тысячи человек, проживающих там.

В то же время губернатор Моор сообщал россиянам, что вода поднимется значительно выше. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, заявлял чиновник 16 апреля.

Утром российский RT сообщил о начале эвакуации жителей 14 н. п. в Ишимском районе. В сети расходится ролик о том, как соседний Казанский район уже сносит вода.

В РФ наступает "большая вода"

Отметим, что первым "гнев" воды ощутил на себе российский Орск (город в Оренбургской области). На выходных ее уровень подскочил до 1183 см. Стихия валила стены домов. Еще на прошлой неделе рассерженные россияне угрожали властям, что отсоединятся, как Крым, если ничего не наладиться.

Тем временем чиновники имитируют борьбу с техногенной катастрофой и угрожают штрафами людям, решившимся самостоятельно заняться "дамбовым самостроем".

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