"Авангард" – основной поставщик ракет для комплексов С-300 и С-400.

Вечером во вторник, 16 апреля 2024 года, в России вспыхнул пожар на заводе "Авангард". Об этом со ссылкой на свои источники сообщило российское издание "360".

Предприятие находится в Москве и занимается производством ракет для комплексов С-300 и С-400. Отмечается, что пожар площадью 50 кв. м. произошел в цеху №12 машиностроительного завода "Авангард".

Известно, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 17:00 по местному времени. Уже в 17:42 огонь удалось локализовать. В российском МЧС ситуацию пока не комментировали.

Видео дня

Другие новости России

Российские города продолжают уходить под воду – затопило еще несколько регионов. Наводнение добралось до Томской области. Кроме того, в Курганской области из-за наводнения смыло два моста на реке Тобол.

Ранее в России подожгли музей, посвященный войне против Украины. Экспозицию, которую российские оккупанты посвятили войне против Украины, подожгли в Саратове.

Тем временем российские заводы спешат закупать средства защиты от дронов на фоне атак украинских беспилотников. По данным одной из местных электронных закупочных площадок Tenderpro, около трети всех тендеров на поставку систем защиты от БПЛА были проведены предприятиями нефтегазовой отрасли.

Вас также могут заинтересовать новости: