Люди угрожают режиму Путина в связи з затоплением.

В Орске люди грозят путинскому режиму отсоединиться от России, как когда-то Крым. Там возмущены критической ситуацией, сложившейся в городе.

Власть попрекают: когда нужна была вода на временно оккупированный полуостров, путепровод быстро организовался - деньгами в этом вложились. Сейчас же люди в Орске с бедой один на один, вынуждены сами сбрасываться на необходимое, заявил россиянин росСМИ.

"Везде по всем группам Орска выложили: "Давайте поможем полотенцами, тряпками, бельем нижним и так далее"... Фотки присылают, все есть в наличии, куда-то шлют. А где город-то, б***ь, где деньги??? Че, нам не выделили ни разу деньги на белье? У нас есть резерв, в любом случае, у нас есть военные части, откуда можно переместить те же кровати и так далее. Зачем люди должны за свой счет, б***ь, у которых жилья не осталось, выделять на подушки?" - возмутился парень.

На эмоциях он пригрозил, что так Орск может уйти от России.

"Воды нет, получается, они могли спокойно сделать что-то временное! Путепровод. Извиняюсь, б***ь. Когда Крым присоединили, б***ь, путепровод воды е***и. А до нас нет! Че, как Крым нам надо отсоединиться? Сейчас отсоединимся!" - сказал он.

Мнение россиянина поддержала толпа. Одна из женщин сказала: "Всем помогаем, кроме себя... Куда ехать??? Вы весь город затопите!".

В Орске прорвало дамбу - Россия третий день не может решить проблему

В Оренбургской области РФ город Орск стало затапливать 5 апреля: тогда местные власти заявили о прорыве дамбы и организовали эвакуацию. Россия не может справиться с проблемой третий день. По состоянию на 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим, стало известно о первых погибших.

Сегодня "большая вода" добралась до Оренбурга. В области подтоплены более 10400 жилых домов в 39 регионах - тяжелее всего городу Орск, писали росСМИ.

Тем временем Россия озвучила оригинальную версию причин катастрофы. Директор АО "Спецстрой" (предприятие участвовало в постройке прорвавшейся дамбы) сказал, что объект прогрызи грызуны.

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